Более половины Европы от Атлантики до Кавказа пострадало от засухи, - данные климатологов

Рекордные уровни засухи фиксируют этим летом в разных странах Европы.

Более половины Европы и Средиземноморского бассейна пострадали от засухи в первые десять дней августа. Об этом сообщает Ецгастіѵ.

Засуха коснулась 51,3 процентов территории Европы, что является самым высоким уровнем, зарегистрированным в этот период с начала сбора данных в 2012 году. Также около половины территории пострадала от засухи с середины апреля 2025 года, что является худшей сильной засухой лета 2022 года.

Для измерения уровня засухи использовали Индикатор обсерватории засухи, определенный Службой изменения климата ЕС Copernicus, а также использовали спутниковые снимки для измерения количества осадков, влажности почвы и состояния растительности. Затем результаты классифицировали по одному из трех уровней засухи: наблюдение, предупреждение и тревога. Последний уровень сигнализирует о том, что растительность развивается аномально.

В начале августа 7,8% Европы и Средиземноморского бассейна находились в состоянии тревоги. 38,7% находились на уровне предупреждения, а 4,9% - в состоянии ожидания.

Больше всего от засухи пострадали регионы Кавказа и Северных Балкан, причем Грузия и Армения пострадали на 97% своей территории. Далее следуют Болгария и Косово. В Сербии, Северной Македонии, Албании, Венгрии и Черногории три четверти их территории были объявлены в состоянии предупреждения или тревоги.

В июле и августе этот регион Европы пережил волны жары, которые привели к многочисленным лесным пожарам. Испания, Португалия и Италия также пострадали от сильных лесных пожаров в этом месяце.

Единственное улучшение наблюдалось в Центральной Европе. Влажность почвы и состояние растительности вернулись к норме в Германии, Швейцарии, Австрии и Чешской Республике, которые сильно пострадали в течение предыдущих месяцев.

Ситуация в Украине

Как писал УНИАН, это лето также было сложным из-за погодных условий для аграриев. Прогнозируется низкий урожай подсолнечника, который пострадал от засухи в одних регионах и чрезмерного увлажнения в других.

Добавим, что экосистемы Полесья до сих пор страдают от сельхозэкспериментов, которые проводились в советские времена. Тогда там создавалась сеть ирригационных каналов, что привело к уничтожению экосистемы водно-болотных угодий. В частности, последствиями непродуманного вмешательства являются ежегодные пожары на торфяниках.

