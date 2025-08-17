В частности в этом регионе участились пожары на торфяниках.

На Полесье в 1960-х годах массово осушали земли и создавали ирригационные системы для того, чтобы развивать сельское хозяйство. Последствия таких действий руководства Советского Союза Украина переживает до сих пор. Об этом заявила руководитель направления "Вода" Всемирного фонда природы WWF-Украина, кандидат географических наук Оксана Коноваленко в интервью "РБК-Украина".

Гидролог отметила, что осушение болот имеет долговременное негативное влияние на экосистему, в частности было уничтожено много водно-болотных угодий и нарушена естественная регуляция водного баланса в водосборах.

"Также участились пожары на торфяниках - это прямое следствие антропогенного вмешательства, начатого еще в 60-х годах", - объяснила Коноваленко.

По ее словам, резко остановить такой процесс сложно, поэтому сейчас приоритетом является восстановление водно-болотных угодий и повторное обводнение торфяников Полесья. Эксперт заверила, что уже реализуются несколько проектов, которые направлены на это.

В "РБК-Украина" подчеркнули, что общая площадь болот, заболоченных и переувлажненных земель в Украине составляет 6,57 млн га, из них было осушено 3,1 млн га (1988 г.).

"61% земельно-болотного фонда сосредоточено в полесских областях: Волынская, Житомирская, Ровенская, Львовская, Черниговская области. Только 19% в лесостепной группе, остальные - в Карпатском регионе", - добавили в материале.

Также гидролог рассказала, нужно ли восстанавливать Каховскую ГЭС, которую разрушили российские оккупанты 6 июня 2023 года. По ее словам, говорить об этом можно будет только после того, как украинские защитники будут полностью контролировать юг.

"Вполне возможно, что к тому времени, когда Украина полностью вернет контроль над югом, появятся новые требования к объемам водных запасов или технологии, которые позволят реализовать проект более экологично. Пока это остается открытым вопросом", - считает Коноваленко.

Также сообщалось, что в Одессе зафиксировали массовое "цветение" моря. В частности экологи обнаружили значительное превышение вредных веществ. По словам исследователей, взвешенные вещества - в 1,5 раза больше нормы, что ухудшает прозрачность воды, уменьшает проникновение света и влияет на фотосинтез водных растений.

