Соя пострадала значительно меньше, а по рапсу уже можно делать выводы.

Несмотря на ухудшение прогнозов по урожаю подсолнечника в этом году, экспорт подсолнечного масла и шрота за маркетинговый сезон 2025/26 ожидается выше прошлогоднего. Так считает аналитик масличного рынка Светлана Купреева из УкрАгроКонсалт.

Стоит отметить, что подсолнечник пострадал как от засухи, так и от избыточной влаги по всей Украине. Жара снизила потенциал урожайности растения на юге и востоке (уменьшение размера корзины и количества семян). Тогда как север и запад получили достаточно влаги, но уже во время сбора урожая она негативно влияет на качество зерна, стимулируя заболевания.

При этом баланс спроса и предложения подсолнечника пока остается относительно стабильным.

Соя меньше пострадала от засухи по сравнению с подсолнечником за счет того, что наибольшие посевы культуры сосредоточены в областях с менее критическими погодными условиями для формирования урожайности. Для продуктов переработки сои тоже прогнозируется рост экспорта.

А по рапсу уже можно подводить определенные итоги. На 14 августа уже было собрано 93% от запланированной площади, это 1 273,4 тыс. гектар. Полученный урожай превысил 3 млн тонн. Соответственно, по сравнению с прошлым маркетинговым годом на экспорт пойдет меньше сырого вещества (-26%) и больше рапсового масла (+18%) и рапсового шрота (+34%).

Уменьшение урожая подсолнечника в Украине скажется на ценниках в магазинах. Подсолнечное масло уже начало дорожать. При этом некоторым заводам выгоднее перерабатывать на масло сою и рапс.

Между тем Индия впервые с начала полномасштабной войны закупила больше подсолнечного масла в Украине, чем в России. В то же время частично это объясняется тем, что после блокирования морского экспорта в результате войны значительная часть украинской продукции из-за технических моментов отгружалась через Европу как румынская или болгарская.

