Ученые представили карту 2100 года: какие страны исчезнут

Уровень моря растет быстрее, чем ожидалось, – и некоторые государства уже готовятся к исчезновению.

Повышение уровня Мирового океана к концу века может стереть с карты целые островные государства и затопить миллионные мегаполисы, сообщает Live Science.

Еще в XX веке уровень моря поднимался примерно на 1,4 мм в год. Но уже в 2006–2015 годах темп вырос до 3,6 мм в год. По прогнозам NOAA, в начале следующего столетия он будет как минимум на 0,3 метра выше, чем в 2000 году.

Климатологи оценивают повышение уровня моря в 40–63 см к 2100 году. А исследование 2019 года, опубликованное в Nature Communications, предупреждает: до 250 миллионов человек могут непосредственно ощутить последствия этих изменений.

Видео дня

Наиболее уязвимы – островные государства с минимальной высотой над уровнем моря. Мальдивы – архипелаг из 1,2 тысячи островов и 540 тысяч жителей – в среднем возвышаются над водой всего на один метр. По подсчётам Союза обеспокоенных учёных, подъём уровня моря на 45 см уничтожит 77 % суши страны. Кирибати при средней высоте 1,8 м может потерять две трети своей площади при повышении уровня на 0,9 м. Некоторые исследования предполагают, что оба государства просто уйдут под воду.

Масштаб угрозы в Тихом океане ещё больше: около 3 миллионов островитян живут в пределах 10 км от береговой линии и, возможно, будут вынуждены эвакуироваться к концу века, как отмечает Сеть науки и развития. На Соломоновых островах этот процесс уже виден невооруженным глазом – исследование 2016 года зафиксировало исчезновение пяти островов и отступление береговой линии еще на шести.

Среди крупных стран больше всего пострадает Китай – под угрозой окажутся 43 миллиона прибрежных жителей. За ними следуют Бангладеш (32 млн) и Индия (27 млн). Но самый драматичный пример – Джакарта: индонезийская столица ежегодно оседает на 5–10 см из-за чрезмерной откачки подземных вод, и в сочетании с подъемом уровня моря значительная часть города может уйти под воду уже к 2050 году. Индонезия уже переносит столицу в Нусантару на Борнео – в 2 000 км от Джакарты. В группе риска также находятся Дакка, Лагос и Бангкок.

При этом, как отметил профессор Герд Масселинк из Университета Плимута, способность строить и поддерживать защитные сооружения имеет не меньшее значение, чем масштаб самой угрозы. Нидерланды – где значительная часть страны и так расположена ниже уровня моря – демонстрируют, что грамотная инфраструктура способна существенно ограничить ущерб.

Резкое изменение климата в мире

Ранее УНИАН сообщал, что 21 июня Европу накрыла мощная волна жары – температура в нескольких странах приблизилась к 40 °C, что вызвало общенациональные предупреждения и сбои в работе транспорта. Италия объявила красный уровень опасности в восьми городах, в частности в Болонье, Флоренции, Милане и Турине, а Испания предупредила о 39–40 °C на большей части Иберийского полуострова как минимум до середины недели. Причиной стал горячий воздух из Сахары, который удерживается над Западной и Центральной Европой так называемым "африканским антициклоном", образующим "тепловой купол".

Вас также могут заинтересовать новости: