Рекордная жара унесла жизни более 10 тысяч человек в Европе, - Reuters

Только в Англии и Уэльсе во время жары в мае и июне от причин, связанных с жарой, умерло 2700 человек.

Во время аномальной жары на западе Европы в конце июня, в 27 европейских странах было зарегистрировано более 10 тысяч избыточных смертей.

Как сообщает Reuters, более 9 тысяч умерших были людьми старше 65 лет. Экстремальная жара может вызывать тепловой удар, а также усугублять сердечно‑сосудистые и респираторные заболевания, поэтому пожилые люди находятся в группе наибольшего риска.

Главный врач датского института Statens Serum Institut Лассе Вестергор заявил, что столь высокий уровень избыточной смертности для этого времени года является необычным и, вероятнее всего, связан именно с экстремальной жарой.

Видео дня

Пик жары пришёлся на неделю 22–28 июня, когда рекордные температуры были зафиксированы во Франции, Испании, Великобритании и ряде других стран. При этом исследователи не обнаружили других крупных факторов, например вспышек COVID‑19, которые могли бы объяснить резкий рост смертности.

Для сравнения: в предыдущие восемь недель смертность в этих странах в среднем была примерно на 500 случаев в неделю ниже обычного уровня.

По данным бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, показатели смертности в стране оказались самыми высокими среди всех волн жары с начала наблюдений в 2000 году.

Экстремальнвя жара в Европе - подробности

Жара привела к перебоям с электроснабжением, закрытию школ и обновлению температурных рекордов.

Чрезвычайо высокие температуры повлияли не только на местных жителей, но и на туристов. В некоторых странах было нарушено железнодорожное сообщение, вводился запрет на алкоголь, закрывались достопримечательности. В частности, Эйфелева башня и Лувр сократили график посещений.

Вас также могут заинтересовать новости: