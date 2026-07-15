Морозы и снег посреди июля: метеорологи фиксируют рекордные температуры

Небывалый холод охватил Южную Америку.

Пока Европа страдает от волн жары этим летом, южные регионы Южной Америки пережили исключительно сильную волну холода с рекордно низкими температурами и снегопадами там, где их не видели десятилетиями. Как пишет издание Twoja Pogoda, непогода уже привела к транспортному хаосу, проблемам в работе служб и значительным потерям в сельском хозяйстве региона.

По данным издания, новая волна холодов начнётся уже 17 июля и продлится более недели. Воздух, по своим характеристикам напоминающий арктический, будет поступать со стороны Антарктиды, охватывая центральные и частично северные районы Аргентины. В горных регионах прогнозируется от 30 до 50 сантиметров свежего снега.

Авторы публикации отмечают, что чем дальше холодный воздух продвигается вглубь континента, тем сильнее температуры отклоняются от климатической нормы. Уже в начале июля в аргентинском городе Мар-дель-Плата выпал снег – явление, которого местные жители не видели более двух десятилетий.

Видео дня

"Молодые жители увидели белое покрывало впервые в своей жизни, ведь снег там не выпадал уже 22 года", – отмечает издание.

Необычные погодные условия вызвали серьезные трудности. Из-за отсутствия традиции использовать зимние шины дороги фактически были парализованы, а больницы принимали большое количество людей, получивших травмы на скользких тротуарах. Коммунальные службы, как сообщает издание, не успевали убирать снег.

В то же время власти объявили предупреждение об экстремально низких температурах в 18 провинциях Аргентины, которое охватило также три десятка городов. В самых холодных районах температура опускалась до -15 градусов.

Как напоминает автор публикации, предыдущая волна холодов в конце июня охватила также юг Бразилии, а в Уругвае и Парагвае средние температуры были на много градусов ниже многолетней нормы. Нехарактерные для этих территорий заморозки нанесли серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам.

Особенно заметной погодная аномалия стала в бразильском Сан-Паулу. По информации издания, даже в самое тёплое время суток температура там не превышала 13,5 градуса, чего не наблюдалось в течение последних 30 лет.

Погода на планете

Как писал УНИАН, в Италии экстремальная жара и засуха снижают производство молока для пармезана, ухудшая его качество и сокращая объемы. Фермеры вынуждены тратить больше на системы охлаждения и распыления воды, а склады для созревания сыра потребляют на 30% больше энергии.

Рост расходов угрожает отрасли с годовым оборотом в 4,5 млрд евро, и производители предупреждают, что длительные климатические изменения могут поставить под угрозу будущее Parmigiano Reggiano.

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