На Земле зафиксировали самый сильный мороз за 14 лет: температура опустилась до -84,1 °C

Экстремальный мороз зафиксировали на франко-итальянской станции "Конкордия", где ученые месяцами живут в полной изоляции, темноте и в условиях нехватки кислорода.

На антарктической исследовательской станции "Конкордия" зафиксировали температуру -84,1 °C. Это самый низкий показатель, зарегистрированный на Земле с 2012 года, и всего на полградуса выше исторического минимума, зафиксированного на этой станции, пишет Polskie Radio 24.

По данным метеорологической службы Met4Cast – UK Weather, такие показатели свидетельствуют о чрезвычайно сильном похолодании даже по суровым антарктическим меркам.

Станция "Конкордия" считается одной из самых изолированных исследовательских баз в мире. Франко-итальянский научный комплекс расположен примерно в 1100 километрах от побережья Антарктиды на Полярном плато, на высоте около 3200 метров над уровнем моря.

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По информации Европейского космического агентства (ЕКА), база находится в полярной пустыне, где ученые работают в условиях хронической гипоксии – уровень кислорода здесь примерно на треть ниже, чем на уровне моря.

С середины февраля до середины ноября станция практически отрезана от внешнего мира. В этот период из-за экстремальных погодных условий полеты к базе невозможны, а экипаж из примерно 12 человек находится в полной изоляции в течение нескольких месяцев. Зимой солнце не появляется над горизонтом около четырех месяцев подряд.

Именно из-за экстремальных условий Европейское космическое агентство использует "Конкордию" в качестве естественного полигона для подготовки к будущим космическим миссиям. Здесь исследуют физиологические и психологические последствия длительной изоляции, которые могут возникать во время полетов в дальний космос.

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