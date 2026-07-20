Россия в июле изменила стратегию воздушных ударов: в ISW указали важную деталь

Россияне увеличили количество баллистики и уменьшили запуски дронов.

Россия в июле запустила по Украине больше баллистических ракет, чем производит ежемесячно, но в то же время уменьшила количество запусков беспилотников. Аналитики Института изучения войны оценили это стратегию и объяснили, в чем причина.

Так, по данным издания "Милитарный", Россия в июле использовала до двух третей запланированного годового производства ракет "Циркон", а также запустила больше баллистических ракет, чем заявленный общий объем ежемесячного производства.

По данным ВВС Украины, Россия за июль запустила по Украине 107 баллистических ракет и 20 ракет "Циркон". При этом, как указывает "Милитарный", по данным ГУР, Россия ежемесячно производит около 60 баллистических ракет "Искандер-М" и 40 ракет для комплекса С-400.

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"Россия использует свои запасы и увеличивает количество баллистических ракет, запускаемых по Украине, поскольку эти ракеты имеют более высокую вероятность успеха, чем беспилотники и крылатые ракеты", - считают в ISW.

Кроме того, аналитики указывают на еще одну важную деталь: параллельно с увеличением ударов баллистики, россияне сократили количество запускаемых ими беспилотников в рамках каждой ночной серии запусков. На этот момент в июле было запущено 2955 беспилотников по сравнению с 5749 в июне 2026 года.

Россиский удар по Киеву 19 июля

19 июля россияне атаковали Украину 41 ракетой и 126 ударными БПЛА. Враг применил 10 противокорабельных ракет "Циркон", 25 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", 3 противокорабельные "Ониксы", 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Как отметил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, эта атака стала одной из крупнейших с применением ракет, летящих к цели по баллистической траектории. Однако она не стала самой массированной. В предыдущих трех атаках – 15 июня, 2 июля и 6 июля – Россия применила фактически такое же количество баллистических ракет, а кроме того, еще немало крылатых ракет и беспилотников.

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