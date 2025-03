Международное песенное событие состоится уже в мае этого года.

Уже в этом году состоится 69-й международный конкурс "Евровидение-2025". Одно из главных музыкальных событий года запланировано на май. Участники активно готовятся к участию и уже представили свои конкурсные композиции, с которыми они будут соревноваться за главный приз шоу - заветный хрустальный кубок и мировую славу.

Во всех странах, которые будут участвовать в песенных соревнованиях, провели отборы, во время которых были выбраны артисты-представители. Кроме Молдовы. Как известно, эта страна отказалась от участия в конкурсе из-за экономических проблем и низкой заинтересованности общества в шоу. Евровидение состоится в городе Базель, Швейцария, поскольку в 2024 году победили певцы Nemo - представители этой страны. Гранд-финал состоится 17 мая, а полуфиналы - 13 и 15 мая.

В конкурсе примут участие 37 стран, из которых 31 будет соревноваться в полуфиналах. В финал попадут около 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически пройдут страны "большой пятерки" - это Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и Швейцария, которая в 2025 году принимает шоу.

Исполнители из всех стран, которые выступят на Евровидении, уже представили свои песни, и все они доступны на YouTube. От Украины на шоу выступит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray", которая победила на Нацотборе.

Интересно, что ставки букмекеров после объявления всех треков не изменились. Согласно рейтингу на Odds Eurovision, первое место прогнозируют Швеции, которую представит KAJ с песней "Bara bada bastu".

А вот украинский коллектив поднялся на одну строчку и сейчас занимает восьмое место. Однако прогнозы букмекеров могут еще измениться.

Албания: Shkodra Elektronike - Zjerm

Франция: Louane - Maman

Нидерланды: Claude - C'est La Vie

Эстония: Tommy Cash - Espresso macchiato

Греция: Klavdia - Asteromáta

Бельгия: Red Sebastian - Strobe Lights

Австрия: JJ - Wasted Love

Израиль: Yuval Raphael - New Day Will Rise

Великобритания: Remember Monday - What The Hell Just Happened?

Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta l'Italia

Мальта: Miriana Conte - Serving

Италия: Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Кипр: Theo Evan - Shh

Чехия: Adonxs - Kiss Kiss Goodbye

Литва: Katarsis - Tavo akys

Германия: Abor & Tynna - Baller

Грузия: Mariam Shengelia - Freedom

Австралия: Go-Jo - Milkshake Man

Ирландия: Emmy - Laika Party

Швейцария: Zoë Më - Voyage

Португалия: Napa - Deslocado

Норвегия: Kyle Alessandro - Lighter

Польша: Justyna Steczkowska - Gaja

Азербайджан: Mamagama - Run With U

Slovenia: Klemen - How Much Time Do We Have Left

Дания: Sissal - Hallucination

Латвия: Tautumeitas - Bur man laimi

Испания: Melody - Esa diva

Люксембург: Laura Thorn - La poupée monte le son

Армения: Parg - Survivor

Сербия: Princ - Mila

Хорватия: Marko Bošnjak - Poison Cake

Исландия: Væb - Róa

Черногория: Nina Žižić - Dobrodošli

