Уже в этом году состоится 69-й международный конкурс "Евровидение-2025". Одно из главных музыкальных событий года запланировано на май. Участники активно готовятся к участию и уже представили свои конкурсные композиции, с которыми они будут соревноваться за главный приз шоу - заветный хрустальный кубок и мировую славу.
Во всех странах, которые будут участвовать в песенных соревнованиях, провели отборы, во время которых были выбраны артисты-представители. Кроме Молдовы. Как известно, эта страна отказалась от участия в конкурсе из-за экономических проблем и низкой заинтересованности общества в шоу. Евровидение состоится в городе Базель, Швейцария, поскольку в 2024 году победили певцы Nemo - представители этой страны. Гранд-финал состоится 17 мая, а полуфиналы - 13 и 15 мая.
В конкурсе примут участие 37 стран, из которых 31 будет соревноваться в полуфиналах. В финал попадут около 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически пройдут страны "большой пятерки" - это Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и Швейцария, которая в 2025 году принимает шоу.
Исполнители из всех стран, которые выступят на Евровидении, уже представили свои песни, и все они доступны на YouTube. От Украины на шоу выступит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray", которая победила на Нацотборе.
Интересно, что ставки букмекеров после объявления всех треков не изменились. Согласно рейтингу на Odds Eurovision, первое место прогнозируют Швеции, которую представит KAJ с песней "Bara bada bastu".
А вот украинский коллектив поднялся на одну строчку и сейчас занимает восьмое место. Однако прогнозы букмекеров могут еще измениться.
Албания: Shkodra Elektronike - Zjerm
Франция: Louane - Maman
Нидерланды: Claude - C'est La Vie
Эстония: Tommy Cash - Espresso macchiato
Греция: Klavdia - Asteromáta
Бельгия: Red Sebastian - Strobe Lights
Австрия: JJ - Wasted Love
Израиль: Yuval Raphael - New Day Will Rise
Великобритания: Remember Monday - What The Hell Just Happened?
Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta l'Italia
Мальта: Miriana Conte - Serving
Италия: Lucio Corsi - Volevo essere un duro
Кипр: Theo Evan - Shh
Чехия: Adonxs - Kiss Kiss Goodbye
Литва: Katarsis - Tavo akys
Германия: Abor & Tynna - Baller
Грузия: Mariam Shengelia - Freedom
Австралия: Go-Jo - Milkshake Man
Ирландия: Emmy - Laika Party
Швейцария: Zoë Më - Voyage
Португалия: Napa - Deslocado
Норвегия: Kyle Alessandro - Lighter
Польша: Justyna Steczkowska - Gaja
Азербайджан: Mamagama - Run With U
Slovenia: Klemen - How Much Time Do We Have Left
Дания: Sissal - Hallucination
Латвия: Tautumeitas - Bur man laimi
Испания: Melody - Esa diva
Люксембург: Laura Thorn - La poupée monte le son
Армения: Parg - Survivor
Сербия: Princ - Mila
Хорватия: Marko Bošnjak - Poison Cake
Исландия: Væb - Róa
Черногория: Nina Žižić - Dobrodošli
Напомним, ранее на "Евровидении-2025" может спеть легендарная певица. Стало известно, кто эта звезда, с которой организаторы конкурса уже ведут переговоры о ее выступлении.