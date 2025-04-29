'Рецепт любви' в Украине: на телеканале Бигуди состоится премьера турецкого сериала

В понедельник, 5 мая, в 18:00 на телеканале Бигуди состоится премьера турецкого сериала "Рецепт любви " - чувственной, вдохновляющей и остроумной истории о поиске настоящих чувств, вкусе жизни и силе прощения. Лента уже стала хитом в Турции, а в эфире украинского телевидения выйдет впервые.

Фират - талантливый шеф-повар, которого в день свадьбы оставляет невеста после совета харизматичного ведущего телешоу, которого называют "Доктором Любви". Разочарованный и полный боли, Фират решает отомстить обидчику и завоевать сердце его невесты - очаровательной Наз, владелицы французского ресторана. Парень устраивается в это заведение на работу, но то, что должно было быть игрой, превращается в настоящие чувства. Сможет ли Фират забыть о мести и найти самый важный из всех рецептов - рецепт настоящей любви?

В главных ролях - звезды турецких мелодрам Кадир Доулу, Серар Сарикьяя, Алпер Салдиран, Ясемин Чонка и Идиль Сивритепе.

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Несколько интересных фактов об этой истории любви:

* Никакой бутафории. Все кулинарные сцены в сериале - настоящие. Приготовление блюд контролировал профессиональный шеф-повар из Франции, а съемки проходили в действующем ресторане в Стамбуле, который временно превратили в съемочную площадку.

* Символика еды. Названия блюд в сериале - метафоры к эмоциональным переживаниям героев.

* Саундтрек родился между Парижем и Стамбулом. Его создал французский композитор, который вдохновлялся одновременно атмосферой парижских кафе и восточного базара.

* Герой по обе стороны экрана. "Рецепт любви" - первый проект, где Кадир Доулу является не только главным актером, но и креативным продюсером.

Не пропустите премьеру драматического сериала "Рецепт любви" с понедельника, 5 мая, по будням в 18:00 на телеканале Бигуди.

Справка:

Бигуди - украинский телеканал для женщин, которые стремятся к гармонии, эмоциональному уюту, отдыху, хотят отвлечься и разделить глубокие чувства. Телеканал предлагает настоящие эмоции, утешение и вдохновение, которых может не хватать в современной жизни и приглашает в мир, наполненный увлекательными историями с глубокими сюжетами, чувствительными героями, которые помогут переключиться и отдохнуть. Предлагает возможность позволить себе быть собой в романтическом мире, где каждый момент - это погружение в уникальную атмосферу. С телеканалом Бигуди твоя жизнь наполнена и гармонична. Канал, обращающийся к зрителям, с эмоциями искренности, преданности, уважения, поддержки и заботы. Наполнение сетки состоит из турецких и европейских сериалов.

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