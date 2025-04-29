Пара уже более 20 лет в браке.

Муж известной украинской актрисы и ведущей Елены Кравец - Сергей - признался, как война повлияла на их отношения.

Он отметил, что сейчас жизнь всех украинцев изменилась. Однако Сергей рассказал, что они с Еленой смогли пережить отношения на расстоянии, когда актриса с детьми некоторое время находилась за границей, и сейчас снова живут все вместе.

"У всех изменилась жизнь. Здесь все все понимают. Моя семья была за границей первые полгода в начале полномасштабного вторжения. Потом вернулись, как я их не уговаривал оставаться там в безопасности", - рассказал Кравец в комментарии для ТСН.ua.

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Также мужчина добавил, что уже не работает в студии "Квартал 95" исполнительным продюсером, а сейчас занимается производством документальных фильмов на военную тематику.

"Я не связан с "Кварталом" уже почти 10 лет. В начале полномасштабного вторжения мы делали документальные проекты и мы работаем в том же духе. Последний наш фильм вышел недавно и он посвящен обороне Макарова. Есть интернет-проекты. Но больше наше внимание направлено на художественные фильмы - это то, что надо, потому что они работают лучше", - поделился муж актрисы и отметил, что планирует пригласить сняться в своей ленте жену.

К слову, в 2002 году Елена и Сергей сыграли свадьбу. Через год у них родилась дочь Мария, а в 2016 году семья пополнилась двойней Екатериной и Иваном.

Напомним, ранее Елена Кравец ответила, планирует ли выезжать за границу с младшими детьми во время войны.

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