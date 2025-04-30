В прошлом году фильм боролся за "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.

1 мая 2025 года в украинский прокат выходит комедийный фильм ужасов "Балконетки" (Les femmes au balcon), впервые показанный нашим киноманам в декабре прошлого года во время "Вечеров французского кино 2024".

"Балконетки" – это феминистический бунт вместо привычной романтики и кровавый инцидент вместо беззаботного вечера. Это тот фильм, после которого сложно снова доверять горячим взглядам из соседнего дома.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус трафик" рассказывает, почему стоит посмотреть эту комедию с элементами хоррора.

Видео дня

Это кино, в котором женщины не извиняются

События фильма происходят в разгар невыносимой жары в Марселе, когда три соседки находят убежище на своем общем балконе. Подруги наблюдают за жизнью соседей и флиртуют с привлекательным фотографом из дома напротив. Казалось бы, невинная вечеринка в его квартире должна была стать приятным развлечением, но неожиданно она превращается в кровавый инцидент.

Три героини – три взрывных архетипа: писательница в кризисе Николь, актриса с личной драмой Элиз и вебкам-модель Руби, которая не прячется. Они не пытаются быть удобными – и именно в этом их сила. Это история о том, как женщины от начала до конца управляют нарративом и творят свою собственную месть, как бы абсурдно или кроваво это ни выглядело.

Ноэми Мерлан выходит из тени – и уверенно берет мегафон

В первую очередь Ноэми Мерлан знают по главной роли в "Портрете девушки в огне" 2019 года, который стал одной из главных премьер Канн. Но теперь она еще и режиссер. И Мерлан не боится рисковать –"Балконетки" получились безудержно стильными, смело гротескными и безжалостно честными. Это режиссерский дебют с характером. Сама же Наеми сыграла и одну из главных ролей в фильме.

Также в ленте задействован звезда сериала "Эмили в Париже" Лукас Браво.

Сочетание жанров, которое работает на грани причудливости

"Балконетки" – это где-то между романтикой Альмодовара и шоковой эстетикой корейских хорроров. Здесь и фарс, и слэшер, и сатирическая комедия, и социальный манифест – в одном ярком, горячем, мокром от пота кинококтейле.

Костюмы, визуал и огонь

Если уж идете в кино – идите на шоу. Каждая сцена в "Балконетках" – как кадр из глянца, в котором что-то вот-вот взорвется.

За костюмы в фильме отвечала Эммануэль Юшновски – двукратная номинантка на "Сезар". И она создала настоящий карнавал образов.

Одобрение от кинокритиков

Мировая премьера фильма состоялась в официальной программе Каннского кинофестиваля, где он боролся за главную награду – то есть речь не об "очередной женской комедии". Это утонченное искусство, замаскированное под безумие. Или безумие, замаскированное под искусство – решать вам. Не зря IndieWire называет ленту "безумной комедией мести", а Screen описывает как "отчаянный комедийный хоррор, воплощающий свое феминистическое послание через хаотичный, провокационный нарратив, сочетая фарс, фантазию и кровавое зрелище".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 70% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 66 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Вас также могут заинтересовать новости: