Путинист Михаил Галустян разводится с женой спустя 18 лет брака

Актер высказался по этому поводу.

Российский актер и ведущий Михаил Галустян, который был партнером Ольги Бузовой на проекте "Звезды в Африке", разводится с женой Викторией спустя 18 лет брака.

В своих соцсетях он рассказал, что они остались в хороших отношениях:

"Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами".

Стоит отметить, что Михаил и Виктория заключили брак в 2007 году. У них есть две дочери - Эстелла и Элина.

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Что известно о позиции Михаила Галустяна по войне в Украине

В 2019 году Галустяна внесли в базу данных "Миротворец", так как он "сознательно нарушал границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и за участие актёра в "пропагандистских мероприятиях".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России в Украину, внесён в санкционный список Украины "за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина".

В 2025 году, как российский пропагандист, внесён в санкционный список всех стран Евросоюза. Отмечается, что Галустян "является давним сторонником президента Владимира Путина и его политики, он использует свою известность для распространения сообщений и нарративов кремлёвской пропаганды".

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