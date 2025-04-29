Дизайнер Анна Кузьменко в интервью УНИАН рассказала о сотрудничестве со звездами, о главных трендах этого сезона, о Fashion Week, и как изменилась мода за последние годы.

Анна, вы - звездный дизайнер, которая создала много образов для наших селебрити. Расскажите подробнее о том, с кем работали.

Хоть это и не была цель создания моего бренда Lecri, но так получилось что я действительно периодически сотрудничаю с медийными лицами. Чаще всего у меня берут в аренду или заказывают кастомные образы для фотосессий и клипов, реже светских раутов и живых выступлений. Образы Lecri можно увидеть в клипах Златы Огневич, Нади Дорофеевой, Jerry Heil, Артема Пивоварова, Лиды Ли и других. Во-первых, это определенный уровень признания, который безусловно радует мое эго, а во-вторых, мощный инструмент повышения осведомленности о моем бренде, что невероятно важно для молодых дизайнеров. В современной индустрии моды без поддержки медийных лиц и инфлюенсеров достаточно трудно развиваться.

С кем из звезд было труднее и легче всего работать?

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Вообще то я не сотрудничаю напрямую со звездами. Если это масштабный проект, такой как съемки клипа, то, конечно, над этим работает целая команда стилистов, которые занимаются поиском образов и непосредственно общаются с дизайнерами/брендами. Пожалуй, самый большой вызов в таком сотрудничестве - это сроки. Стилистам очень часто нужны готовые образы на сегодня или завтра. Конечно, это касается не всех, и бывают разные форс-мажоры, но у меня такие запросы вызывают стресс, которого, как мне кажется, можно было бы избежать.

Особенно если это касается кастомных образов. Так как у меня бренд медленной моды, я предпочитаю пошив на заказ, то есть у меня нет огромного склада готовых вещей всех цветов и размеров, которые я могу мгновенно запаковать и отправить. Массовое производство одежды в принципе противоречит моей профессиональной философии.

Также у меня нет команды швей и ассистентов, которым я могу делегировать "горячий" заказ. Поэтому такие срочные заказы иногда могут заставить нервничать, но я также понимаю, что они являются неотъемлемой частью работы и если это действительно интересное сотрудничество, то это в моих интересах успеть и выполнить его.

С другой стороны, принимая индивидуальные заказы, я не всегда имею возможность лично снять мерки и почти всегда шью без примерок, что также не является идеальным решением. В начале моей карьеры из-за отсутствия опыта это было особенно сложно. Уже в процессе работы с разными клиентами и типами фигур, постоянно работая над повышением своей квалификации и с появлением инновационных инструментов в работе, таких как например 3D конструирование, это становится все легче.

Лично для меня самым трудным был заказ для певицы Тучи. Я до сих пор не уверена, что именно пошло не так, но платье не село на нее абсолютно. Мне тогда было очень неудобно, потому что раньше таких ситуаций не случалось. Могли быть какие-то незначительные уточнения, но там был прям фейл. А это был еще и срочный заказ на выступление, и я чувствовала, что подвела людей, потому что им пришлось искать замену образа, пока я перешивала свое платье. Я старалась все максимально быстро сделать и она даже надела это платье на другое выступление.

Украинская фэшн индустрия достаточно маленькая, все примерно всех знают и репутация играет огромную роль, поэтому важно признавать свои ошибки и быстро их исправлять. С тех пор я всегда присылаю список мерок, которые мне нужны, и прошу заново их снимать, чтобы они были максимально свежие и точные. Больше таких ситуаций не было.

Какой образ для звезд получился самым дорогим? В чем его особенность?

Я считаю, что у меня средняя ценовая политика как для небольшого молодого бренда. Все образы, которые я предоставляла звездам для сотрудничества, стоят примерно одинаково, у меня еще не было какого-то грандиозного дорогого заказа, хотя я с радостью взялась бы за такой челлендж.

Я считаю, что именно количество ручного труда и внимание к деталям делает мои работы ценными и интересными. В 2021 году я участвовала в конкурсе молодых дизайнеров "Взгляд в будущее", где презентовала свою коллекцию на украинской неделе моды и получила за нее специальную премию имени Сергея Ермакова за ручную работу. Я очень горжусь этой наградой и стремлюсь дальше развиваться в этом направлении.

Я обожаю Haute Couture, для меня уникальные вещи ручной работы это и есть проявление высокого мастерства и истинная суть моды. Пожалуй, именно это увлечение привело меня к выбору моей профессии. Я бы хотела чтобы больше людей помнили о том, что абсолютно все вещи в их гардеробе так или иначе созданы человеческими руками и больше ценили этот труд.

Все образы, которые у меня брали звезды, стоят до 200 долларов. Самый дорогой был для Нади Дорофеевой, но опять же с небольшим отрывом, цены за остальные образы примерно на таком же уровне.

С кем из мировых звезд мечтаете поработать?

Моя мечта вообще поработать с любой голливудской звездой. Я обожаю историю этого города, фильмы золотой эры Голливуда и часто вдохновляюсь их эстетикой и костюмами. Пожалуй, больше всего я хотела бы создать образ для Lady Gaga, Doja Cat или Sabrina Carpenter. Мне кажется, эстетика моего бренда совпадает с их эпатажным стилем.

Как вы решили стать дизайнером? Как начинали свой путь?

Я всегда была очень творческой, любила рисовать и шить. Стать дизайнером я решила в 9 классе, тогда мне на день рождения подарили швейную машинку, и дороги назад уже не было.

Сначала я шила одежду для себя и близких, потом поступила в КНУТД на художника-модельера и переехала в Киев на учебу. Это был вуз моей мечты! Первые коллекции также создавала в университете, сначала это были студенческие конкурсы, потом всеукраинский "Погляд в будущее", который дал мне больше всего. Моя мечта - также когда-то принять участие в международном конкурсе дизайнеров LVMH. Из-за полномасштабного вторжения мне пришлось на год остановить свою творческую деятельность, но даже это не помешало мне. Уже после начала полномасштабного вторжения я выпустила мини-коллекцию, которую возила в Париж на съемки Vogue Ukraine. Официально основала свой бренд в 2023 году и продолжаю свою деятельность именно здесь, в Украине, несмотря ни на что.

Вы принимали участие в Fashion Week. Что оно вам дало? Сколько стоит участие?

Безусловно участие в Fashion Week дало мне мощный толчок в самом начале моей карьеры. Во-первых, для меня участие в неделе моды в студенческие годы казалось чем-то нереальным и недосягаемым, чем-то зарезервированным только для крутых и известных дизайнеров. Я помню, как моя однокурсница пригласила меня с подружкой на финал "Взгляда" и я чувствовала себя как будто пришла на премию вручения Оскара и совсем не понимала как туда попасть.

Потом я пришла домой и начала узнавать правила участия и условия подачи заявки. Уже в следующем году я прошла в финал и продемонстрировала свою дипломную коллекцию. А еще через год получила специальную премию за ручную работу за коллекцию Caprichos. Именно она дала мне первые сотрудничества со знаменитостями, первые заказы и вообще обо мне узнало очень много людей.

Я поверила в себя и в то, что людям интересно мое творчество. К счастью Ukrainian Fashion Council очень занимается развитием модной индустрии в Украине и постоянно всячески способствует открытию новых имен и поддерживает молодые бренды на пути становления, поэтому участие в конкурсах бесплатное. А участие в официальной программе недели моды в рамках показа "Новые Имена", который призван познакомить аудиторию с подрастающим поколением дизайнеров также стоит немного, чтобы это не стало преградой на пути молодых талантов. По крайней мере так было до 24 февраля, сейчас я, к сожалению, точной информацией не владею. Но в любом случае неделя моды в Украине это, в первую очередь, масштабное профессиональное мероприятие для инсайдеров моды, а показ на неделе моды - весомое PR мероприятие, которое может запустить карьеру дизайнера на качественно новый этап.

Кем из известных дизайнеров вы вдохновляетесь?

Из украинских дизайнеров это Иван Фролов, Ксения Шнайдер, бренд TG Botanical. Все, кто делают акцент на ручной работе и работают в направлении экологической моды. Из зарубежных дизайнеров мое безоговорочное вдохновение это Александр Маккуин, он был гением, которые попадаются раз в поколение. Тьери Мюглер и Вивьен Вествуд тоже, к сожалению, уже покинули нас, но навсегда оставили след в истории моды и занимают особое место в моем сердце. Также я обожаю все, что делает Джон Гальяно, Жан Поль Готье. Моя последняя обсессия это креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри, хочу быть как он, когда вырасту(смеется).

Как, по вашему мнению, изменилась мода за последние годы?

То, что я лично заметила, это ускорение цикличности моды, популяризация микротрендов и общая мультитрендовость. Если условные 100 лет назад существовало некое общее представление о том, что "в моде", а что "дурной тон", сейчас эти понятия отошли в историю. Наступила эра персонального стиля. У разных возрастных групп и социальных слоев может быть разное представление о том, что сейчас модно. Это не хорошо и не плохо, а просто факт.

Больше всего меня беспокоит обесценивание одежды, которое вызвано быстрой модой, чрезмерное потребление, которое популяризируют социальные сети и недостаточно быстрые, как по мне, темпы борьбы с влиянием быстрой моды на окружающую среду. Ведь модная индустрия является вторым после нефтепереработки фактором глобального потепления и загрязнения окружающей среды. Хотелось бы, чтобы и бренды, и потребители более сознательно относились к производству и покупке одежды, выбору материалов. Я верю в то, что будущее моды за апсайклингом и медленной модой, и уже вижу такую тенденцию среди молодых дизайнеров. Я и сама работаю в таком направлении.

Какие вещи из 90-х снова на пике популярности? И почему они возвращаются в моду?

Мода всегда была циклична, сейчас этот процесс просто ускорился из-за социальных сетей, и я бы сказала, что в моду уже возвращаются популярные в 2000-2010-х вещи, такие как джинсы с ультранизкой посадкой, мех (к счастью, эко), кроссовки на платформе для самых смелых. Этот стиль называется Y2K.

Среди молодежи часто вижу явное влияние скейтерского стиля. Вообще мне очень нравится, что молодое поколение не боится самовыражаться через одежду и персональный стиль.

Возвращаются они в моду потому, что все новое - это просто забытое старое. В индустрии моды в принципе трудно придумать что-то инновационное, все уже давно сделано, мы просто бесконечно цитируем и переосмысливаем прошлые творения. Возможно, мы просто еще не перешли ту грань развития, которая позволит создать настоящую революцию в мире моды, ввести в широкую общественность цифровую одежду или сверхсовременные высокотехнологичные материалы, эти направления только набирают популярность.

Какие вы можете выделить главные летние тренды?

Я думаю, главный летний тренд это наконец перестать бесконечно следовать трендам и бездумно скупать микротрендовые вещи, которые никак не вписываются в ваш стиль жизни, гардероб и которые вы одеты один раз в лучшем случае. Еще один тренд - это разобраться в себе и решить, что нравится и подходит конкретно вам, и не важно, как это выглядит для окружающих, составить капсульный гардероб из ваших любимых вещей, которые комбинируются между собой, соответствуют вашему стилю жизни и в которых вы себе нравитесь. Если вы так сделаете у вас навсегда пропадет такая проблема как "мне нечего надеть".

Как визуально с помощью вещей скрыть лишние килограммы?

Я за боди нейтральность и за то, чтобы люди в принципе меньше акцента делали на внешности людей (как "недостатках" так и "достоинствах"). Особенно это актуально станет в условиях послевоенного восстановления Украины и реинтеграции ветеранов в общество. Человек - это больше, чем внешняя оболочка и точно больше чем цифра на весах. Возможно, это странная философия для человека, который фактически работает в индустрии красоты, но я действительно так считаю. Я за то, чтобы люди одевались так, как им комфортно и как им подсказывает внутреннее самоощущение. Фактически единственное, что может подчеркнуть наличие у вас определенного лишнего веса это слишком маленькая одежда. И даже если вы имеете размер S, а одеваете XS, - это уже будет доставлять вам дискомфорт. Носите красивую одежду, которую вам хочется в любом весе. Даже если вы сейчас находитесь на пути к снижению веса, это не значит, что вы должны чего-то ждать, чтобы хорошо одеваться и чувствовать себя уверенно. Просто носите одежду своего размера.

Какие цвета и фасоны сейчас в тренде?

Опять же повторюсь: я не считаю настолько важным следовать всем модным трендам только ради трендов, но если проанализировать свежие модные показы мировых недель моды, этой весной и летом популярными будут цвет сливочного масла, травяной зеленый, пастельные оттенки, держат позиции шоколадный и бургунди. Популярности набирает стиль бохо, несколько сезонов подряд актуальность не теряют юбки длины макси (явный признак рецессии и мирового экономического кризиса). А вообще я бы советовала всем идти по пути поиска собственного стиля и ответственного потребления, тогда вам никакие тренды не будут страшны.

Какие вещи для вас являются табу?

Скупать некачественные полиэстеровые микротрендовые вещи, которые ни с чем не сочетаются и которые вы никогда не будете носить, натуральный мех (возможно, винтажный как исключение, но, как по мне, есть другие более экологичные альтернативы), ну и лично для меня это лосины вне тренажерного зала.

Что всегда портит образ и что, наоборот, может его улучшить?

Одежда не по размеру может сильно испортить общую картинку вашего образа. Я бы посоветовала следить, чтобы одежда на вас выглядела пропорционально. Также я искренне считаю, что если вы будете носить одежду, которая вам лично нравится, ваша уверенность в себе будет расти и это будет транслироваться на окружающих в том числе.

Действительно ли фильмы о высокой моде соответствуют настоящему ритму жизни дизайнеров и модных домов?

У меня модного дома пока нет, только модная квартира(смеется). Но видимо мой график жизни точно отличается от графика жизни работника офиса, например. Как и все люди, которые работают на себя, я променяла стабильность и уверенность в завтрашнем дне на попытку осуществить свою мечту. Завтра никому не обещано, поэтому я считаю, что это правильное решение и ни о чем не жалею.

Стильная женщина, по вашему мнению, она какая?

Стиль для меня это не только об одежде. Это о том, как мы выражаем наше внутреннее наполнение во внешнем мире. Это интерьер нашей квартиры, места, которые мы посещаем, люди, с которыми общаемся, книги, которые мы читаем, музыка, которую мы слушаем, наши хобби. Стильная женщина для меня - это та женщина, которая знает, что ей нравится, что придает уверенности в себе и что лучше всего отражает ее внутреннее состояние. Она ежедневно делает выбор в пользу того, что соответствует ее предпочтениям, а не то, что удовлетворит окружающих.