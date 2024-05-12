Песня этого артиста покорила чарты еще до финала конкурса.

11 мая состоялся финал самого масштабного песенного конкурса "Евровидение-2024". Свои номера представили 25 участников из разных стран. Однако победить удалось лишь одному.

В этом году приз победителя "Евровидения" получил представитель Швейцарии Nemo с песней "The Code".

Всего Nemo поставили 531 балл. Это оценки и зрителей, и жюри.

Благодаря его победе на конкурсе, в следующем году "Евровидение" пройдет именно в Швейцарии.

Отметим, Nemo выступил под номером 21. Долгое время исполнитель со своей композицией "The Code" был фаворитом букмекеров. Заметим, Nemo позиционирует себя как небинарное лицо и поэтому просит обращаться к нему с использованием местоимения "они". Своей песней участник стремится привлечь к гендерной идентичности и психическому здоровью.

Чем известен Nemo

Nemo - швейцарский рэпер, певец и музыкант, который играет на скрипке, пианино и барабанах. Немо Меттлер родился 3 августа 1999 года в Биле - маленьком двуязычном городке Швейцарии. Сейчас артист живет в Берлине.

В 2020 году начал писать и продюсировать песни для других артистов, а также сделал первые шаги за пределы швейцарских границ и начал выпускать песни на английском языке.

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