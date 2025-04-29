Пара вместе уже 14 лет.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон - это одна из самых крепких пар в мире. Известные супруги уже много лет являются примером поддержки и любви, которым восхищаются миллионы. А сегодня, 29 апреля, они празднуют 14-ю годовщину брака. Стало известно, где проведут семейный праздник влюбленные и почему выбрали именно это место.

По словам британского королевского эксперта, пара поедет на остров недалеко в Шотландии в сельскую местность.

"Принц Уильям и принцесса Кейт направляются на остров Малл, неподалеку от побережья Шотландии. Их выбор скромного жилья вместо роскошного отеля - это метафора их отношений", - отметил Хилари Фордвич изданию Fox News.

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Мужчина также добавил, что Уильям очень заботился о Кейт после того, как узнал о ее онкологическом заболевании. А связь с природой в сельской местности - это то, что необходимо для их отношений и отвлечения от болезни.

"Он ценит время, которое проводит с принцессой Кейт и сосредоточился на романтических ужинах, долгих прогулках и разделяет общий интерес к сельской жизни. Они всегда подпитывают друг друга в сельской местности и называют "лекарством для их брака", - сказал эксперт.

Также он отметил, что именно секретом крепкого брака Кейт и Уильяма является умение преодолевать трудности вместе и неисключено, что они могут позже переехать жить в сельскую местность подальше от суеты.

Что известно об отношениях принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые встретились в 2002 году, когда она училась в университете. Через некоторое время у них завязались романтические отношения, а в течение студенческих каникул влюбленные несколько раз путешествовали вместе. Роскошную свадьбу пара сыграла в 2011 году. Сейчас они воспитывают троих общих детей.

Напомним, ранее стало известно, как смешно Кейт Миддлтон называет принца Уильяма.

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