Предательница Регина Тодоренко беременна в третий раз

Российская певица и ведущая родом из Украины Регина Тодоренко беременна в третий раз. Она ждет ребенка от своего супруга, российского певца Влада Топалова.
Об этом в комментарии росСМИ проговорились Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин. По их словам, Тодоренко уже скоро должна родить.
Интересно, что в последнее время Регина появляется на публике в закрытых образах, которые скрывают ее округлившийся животик.
Кроме того, ранее в сети появлялась информация о том, что Влад Топалов мечтает об еще одном сыне. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей.
Стоит отметить, что Тодоренко продолжает жить и работать в России. О полномасштабном вторжении в Украину она молчит, так как, по ее словам, не хочет портить отношения с мужем из-за разных политических взглядов.
Более того, она прощалась и со своими родителями, которые живут в Одессе. Предательница просила их больше не звонить ей и говорила, что она остается с мужем.
Напомним, ранее известная певица ответила, почему Регина Тодоренко предала Украину.