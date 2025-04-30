Известная российская певица получила вид на жительство в Украине

Теперь она на законных основаниях может находиться в Украине.

Российская певица и экс-"виагра" Ульяна Синецкая получила вид на жительство в Украине. Ранее артистка говорила о том, что хочет сменить российское гражданство на украинское, однако пока ей это не удается.

При этом теперь она может вполне законно находиться на территории Украины и проживать здесь.

"Только что поняла, что многие даже не знают, где я живу. Киев. Нео (собака певицы, - УНИАН) и я. Одна любовь", – написала артистка и показала фото документа.

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Певица добавила, что этот документ у нее уже семь лет.

Стоит отметить, что Синецкая с начала полномасштабной войны осуждает преступный режим Кремля и российскую агрессию. Она неоднократно говорила, что больше не хочет жить у себя на родине, она хочет навсегда остаться в Украине.

Кроме того, Ульяна много лет уже живет в Киеве. Ранее она встречалась с певцом ALEKSEEV, но даже после расставания она осталась в Украине.

Напомним, ранее певец ALEKSEEV подтвердил расставание с экс-участницей группы "ВИА Гра".

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