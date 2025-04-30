Она также рассказала о возвращении экс-супруга в Украину и как он манипулирует сыном.

Украинская блогерша Алина Шаманская, которая развелась с актером Русланом Ханумаком в 2024 году, сообщила, что подала на бывшего в суд. Причиной стало нарушение им договоренностей по воспитанию их сына Артура.

В интервью для Марии Ефросининой женщина поделилась, что Ханумак, который покинул Украину в 2024 году и уехал в США, неожиданно вернулся в ноябре. Она не знала о приезде юмориста на родину. Узнала она об этом после звонка из школы сына. Тогда ей сказали, что Ханумак приехал в учебное заведение, чтобы забрать сына. В тот день Алина попросила бывшего придерживаться договоренностей, и она не будет ограничивать его в общении с сыном.

"Я сажусь в актовый зал и решаю пойти на мировую, сделать так, чтобы наша жизнь была комфортной для всех. Я говорю: "Руслан, единственное, что я тебя сейчас прошу, это соблюдать договоренности и никакого запрета на свидание с сыном у тебя не будет. Только условие - соблюдать время, если я сказала: "Верни его в воскресенье в 19:00", просто верни. И еще одна просьба, чтобы он не ночевал с той женщиной, которая просила называть ее мамой", - рассказала Шаманская.

Видео дня

Однако Руслан нарушил договоренности. Он постоянно манипулирует сыном и настраивает его против мамы, говорит журналистка. Артист не привозит Артура в указанное время к экс-жене и позволяет ему смотреть российский контент. Более того, он даже заставлял сына говорить на русском.

"Три дня назад он начал на украинском со мной говорить. До этого говорил: "Какая разница, мой сын разговаривает на русском и будет на нем общаться в быту". А я говорю, что не будет. Такое впечатление, что мой сын просто едет в Россию, потому что там русские песни, фильмы, язык. А потом возвращается в Украину к маме", - поделилась Алина.

Долгое время она надеялась, что Ханумак изменится, поэтому постоянно откладывала идею подать в суд на экс-избранника. Однако Шаманская не выдержала и решила обратиться за помощью к юристу Инне Мирошниченко. Полгода журналистка собирала документы и наконец подала иск в суд. Она не планирует лишать Руслана родительских прав, но хочет установить четкий график его встреч с Артуром.

"Мы подали иск на определение места жительства ребенка. Опять же, несмотря на все, я не буду запрещать Ханумаку видеться с сыном, но соблюдать определенные условия. Он будет нарушать закон, если их не будет соблюдать", - сказала блогерша.

Напомним, ранее Шаманская рассказала об изменах Ханумака и почему решила развестись с ним. Блогерша отметила, что пережила в отношениях с артистом абьюз и буллинг. А последней каплей в браке с юмористом стал ужасный поступок бывшего на день рождении сына два года сына.

Вас также могут заинтересовать новости: