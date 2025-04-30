В стране заявили, что считают ее позицию по войне неприемлемой.

Латвия запретила российской певице и дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте въезжать на территорию страны. Ей придется отменить запланированные концерты.

Как передает LSV, соответствующее решение принял министр внутренних дел страны Рихардс Козловскис. Орбакайте вместе с сербско-хорватским музыкантом Гораном Бреговичем попали в "черный список" латвийской Службы государственной безопасности, поскольку могут способствовать межэтнической напряженности в обществе:

"Основной месседж - поддержка агрессии против Украины, участие в публичных мероприятиях на оккупированных территориях. Мы, как Латвия, поддерживаем Украину и будем поддерживать, поэтому в данном случае для нас это однозначно неприемлемо".

По данным Госспецсвязи страны, певица выступала в оккупированном Крыму и участвовала в российских пропагандистских мероприятиях. Брегович тоже имел концерты на полуострове, а также публично поддерживал Россию, распространяя дискредитационные месседжи против западных стран. Они оба запланировали концерты в Латвии этим летом и начали продавать билеты.

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Позиция Орбакайте относительно войны

В начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram черный квадрат с надписью "Только мирного неба! Нет войне!".

Впоследствии она удалила свое сообщение и с тех пор воздерживалась от публичных заявлений о войне. Осенью прошлого года певица заявила, что дала последний в России концерт и встретится с фанатами "когда-нибудь в лучшей жизни".

Напомним, что запланированный на 31 мая концерт Орбакайте в Вильнюсе вызвал дискуссии в Литве. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас призвал организаторов выяснить позицию певицы относительно войны в Украине и обнародовать ее.

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