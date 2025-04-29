Стало известно, до сих пор ли 19-летний украинец находится под стражей.

На недавний скандальный инцидент украинского рэпера PŁATEK LUV, которого задержали в аэропорту Румынии, отреагировало Министерство иностранных дел Украины.

Напомним, что 19-летнего украинца во время прохождения паспортного контроля остановили работники аэропорта. Его отвели на допрос и забрали документы. Позже рэперу объяснили, что причиной задержания стало то, что он находится в международном розыске по запросу РФ. Поэтому румыны отправили в Россию сообщение о задержании и ждут, по какой статье судить или депортировать парня.

Сам Никита Еськов (настоящее имя рэпера, - УНИАН) показывал в своем Instagram кадры из комнаты, где его держат и просил огласки этой истории. И на инцидент уже ответило Министерство иностранных дел Украины. Представители отметили, что PŁATEK LUV освобожден из-под стражи и обеспечен адвокатом. Также они отметили, что посольство Украины в Румынии уже держит это дело на контроле.

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"По информации посольства Украины в Румынии, гражданина Украины, 2006 г.р., который проживает в Польше, задержали румынские правоохранительные органы в г. Клуж Напока по запросу РФ. Как только об этом стало известно, консул сразу принял необходимые меры с целью оказания содействия", - отметили представители Министерства в комментарии для OBOZ.UA.

К слову, в прошлом году рэпер был занесен в список террористов и экстремистов РФ. Он писал, что через несколько дней расскажет все подробности и причину своего задержания в сети.

Напомним, ранее известного украинского певца Юлика остановила полиция.

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