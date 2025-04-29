Фестиваль продлится с 13 по 24 мая.

В начале апреля стало известно о полном списке номинантов Каннского кинофестиваля-2025. А уже сегодня, 29 апреля, объявлены имена жюри одного из важнейших событий в мире кино.

Не секрет, что на фестиваль съезжаются известные режиссеры, сценаристы и актеры со всего мира, чтобы представить свои фильмы. Как отмечает издание Variety, оценивать будут 8 членов жюри во главе с французской актрисой Жюльетт Бинош. Ей составят компанию звезда фильма "Женщина-кошка" и "Люди Икс" Холли Берри, актер Джереми Стронг, который запомнился зрителям лентой "Ученик" и сериалом "Наследники" и другие.

Кстати, в этом году конкурс получил рекордное количество заявок - 2909.

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Полный список жюри Каннского кинофестиваля-2025:

Актриса Хэлли Берри

Индийский режиссер Паял Кападия

Марокканская писательница Лейла Слимани

Франко-марокканская писательница Лейла Слимани

Конголезский режиссер и продюсер Дьедо Хамади

Корейский режиссер и сценарист Хон Сан Су

Мексиканский режиссер и продюсер Карлос Рейгадас

Актер Джереми Стронг.

Напомним, ранее была названа дата церемонии "Золотой глобус-2026" и имя ведущей кинопремии.

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