Певец лайкает посты поклонницы диктатора.

Певец Йоханнес Пич, выступающий под сценическим имя JJ, будет представлять Австрию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025". Однако артист оказался в центре скандала из-за поддержки российской оперной певицы Анны Нетребко.

Один из пользователей сети Х нашел информацию, что представитель Австрии рассказывал с восторгом о путинистке в одном интервью. Более того, он отмечал, что именно Нетребко вдохновила его на создание конкурсной песни.

"В интервью австрийский артист JJ сказал, что российская оперная певица Анна Нетребко вдохновила его на создание "Wasted Love". Анна - это путинская пропагандистка, которая пела на оккупированном Донбассе и носила футболку "Оккупировать Берлин". Эта таинственная русская душа поддерживает геноцидную захватническую войну", - написал пользователь в своем посте.

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Также он добавил, что Йоханнес с 2021 года активно лайкает посты сторонницы диктатора с пророссийской пропагандой в сети.

К слову, Анна Нетребко в 2014 году финансировала пророссийских боевиков так называемой "ДНР" и до сих пор поддерживает кровавую политику Кремля. Известно, что многие ее выступления в ЕС были отменены из-за массовых протестов людей, осуждающих ее позицию. Сейчас Анна живет в Австрии, где продолжает свою карьеру.

Что известно о Йоханнесе Пиче

23-летний Йоханнес Пич родился в Вене, но рос в Дубае. В подростковом возрасте вернулся в Австрию и начал заниматься музыкой. Он участвовал в талант-шоу "The Voice UK" и "Starmania". Учится в Венском университете музыки и искусства и выступает в Венской государственной опере.

Напомним, ранее представительницу Грузии на "Евровидении-2025" требуют дисквалифицировать.

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