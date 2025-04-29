Узнайте, почему на участке обязательно нужно посеять бархатцы - лучших друзей дачников.

Яркие бархатцы очень популярны в Украине и встречаются почти на каждой клумбе. Но мало какие дачники знают, что для них эти цветы тоже желанны. Их называют "защитниками огорода" благодаря массе полезных свойств. Фермерам не стоит игнорировать это чудо-растение.

Мы разобрались, зачем сажать бархатцы на огороде рекомендуется сажать всем дачникам. И дело не только во внешней привлекательности.

Для чего сажают бархатцы в огороде

Нежные бархатцы украшают любой участок и разбавляют однообразие. Но помимо красоты есть ещё четыре практичные причины посеять культуру на овощных грядках.

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Защита от сорняков

Если посеять цветы в междурядьях, то в этом месте почти не будут расти сорные растения. Бархатцы выделяют в почву вещества, которые угнетают рост пырея, хвоща и березки.

Отпугивание вредителей

Цветы выделяют фитонциды - соединения, которые отпугивают вредных насекомых. Запаха бархатцев боятся такие распространенные вредители, как нематоды, белокрылка, тля, слизни.

Обогащение почвы

Третья причина посеять бархатцы на огороде - польза для грунта. Такой участок будет более плодородным и лучше защищенным от болезней растений. А развитая корневая система защищает почву от пересыхания. После увядание цветки рекомендуется закопать в землю, чтобы ещё больше обогатить её состав.

Улучшение урожайности

Культуры, возле которых растут бархатцы на огороде, вырастут более крепкими и урожайными. Они будут меньше болеть фитофторой и серой гнилью. К тому же цветы привлекают пчел, которые заодно опылят овощи.

Где посадить бархатцы на огороде

Цветы рекомендуется высадить в междурядьях таких овощей, как капуста, огурцы, помидоры, картофель, перец. В Украине их обычно выращивают через рассаду, которую пересаживают в открытый грунт в мае.

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