В украинский прокат восьмая часть приключений Итана Ханта выйдет уже 22 мая 2025 года.

Львовский оркестр саундтреков LUMOS Orchestra исполнил легендарный саундтрек к франшизе "Миссия невыполнима" на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H film distribution, музыканты поставили перед собой нестандартную задачу – не просто исполнить знакомый мотив, а переосмыслить его. Поэтому, особенностью флешмоба стала уникальная аранжировка, в которой классические оркестровые инструменты переплелись с богатыми тембрами традиционных украинских инструментов – бандуры, цимбал и колесной лиры. Это сочетание создало совершенно новый музыкальный контекст и неповторимое звучание.

"Наш коллектив существует уже почти 15 лет, и исполнял множество различной музыки. Однако, заиграть культовую голливудскую тему в современном украинском обрамлении стало определенным вызовом – и для музыкантов, и для меня, как аранжировщицы", – рассказала художественный руководитель оркестра Диана Коваль.

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По ее словам, для оркестра было важно показать тембральную и виртуозную уникальность украинских народных инструментов, при этом не потеряв оригинального драйвового духа темы "Миссии".

"Наша же миссия (надеемся, не невыполнимая) в последние годы – доносить аутентичность и пластичность украинских инструментов, выводить их за пределы исключительно народной музыки, делать популярными как в симфоническом оркестре, так и в рок- или поп-музыке. И работа над флешмобом к выходу фильма доказала: это правильный и многообещающий путь. Это – наша идентичность, которую стоит нести в мир", – добавила она.

Музыканты делятся: реакция людей во время съемок стала лучшей оценкой их эксперимента – сначала удивление и растерянность, а затем улыбки и сияющие от восторга глаза.

Флешмоб приурочен к выходу в прокат восьмой части франшизы – "Миссия невыполнима: Финальная расплата" (Mission: Impossible – The Final Reckoning), украинская премьера которой запланирована на 22 мая 2025 года. Допремьерные показы стартуют уже 17 мая.

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