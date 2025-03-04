Итальянцы обижены на слова в песне, с которой Tommy Cash выступит на конкурсе.

Представитель Эстонии на "Евровидении-2025" Tommy Cash отреагировал на скандал вокруг его конкурсной композиции "Espresso Macchiato". Жители Италии ранее призвали дисквалифицировать артиста из-за того, что их оскорбило стереотипное изображение итальянцев в композиции.

Как пишет издание The Guardian, Итальянская ассоциация потребителей Codacons обратилась в Европейский вещательный союз и обратила внимание на то, уместно ли допускать к участию в шоу трек, который, мол, "оскорбляет страну и целую нацию". В нем исполнитель поет о мафиози, которые пьют кофе и едят спагетти. В частности, в его композиции звучат такие строки: "Потеет, как мафиози, а жизнь похожа на спагетти - тяжелая, пока ее не сваришь". Свой трек певец исполняет на ломаном английском и итальянском языках.

Кроме того, представители ассоциации добавили, что в композиции речь идет не только о стереотипных представлениях об Италии, но о мафии и демонстрации роскоши. По их словам, композиция воспевает богатое население, которое связано с организованной преступностью.

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Tommy Cash прокомментировал жалобы в интервью итальянской радиостанции Rai Radio2. Он отметил, что у него не было цели оскорбить жителей страны треком "Espresso Macchiato". А также добавил, что с уважением относится к Италии, любит итальянскую кухню, дизайн и кофе, поэтому не думал, что песня может вызвать такой резонанс.

"Я очень верю в эту песню. В ней есть что-то магическое. Никто из моей команды не хотел, чтобы она вышла, потому что это очень отличалось от моих предыдущих песен, но когда я сыграл ее своей бабушке, она начала плакать. Тогда понял, что в ней есть что-то особенное", - сказал участник "Евровидения-2025".

Пока неизвестно, сможет ли после жалоб исполнитель выступить с этой песней на шоу. Стоит указать также, что Tommy Cash не высказывается о войне в Украине и продолжает сотрудничать с россиянами. Постановщицей его конкурсного номера стала россиянка Алина Пязок. В 2021-м он посещал аннексированный россиянами Крым.

К слову, Евровидение в этом году запланировано на май в городе Базель, Швейцария. Гранд-финал состоится 17 мая. Украину на шоу представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Напомним, ранее Tommy Cash выпустил скандальный трек, в котором спел о войне в Украине и России. Вместе с представителем Нидерландов на "Евровидении-2024" Йостом Кляйном они захотели выступить в Москве, о чем также спели в песне "United By Music".

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