Еврофаны возмущены выбором певицы.

До международного песенного конкурса "Евровидение-2025" остается два месяца. Многие страны уже определились со своими представителями на шоу, некоторые - еще на этапе отбора, однако уже начинают появляться новые скандалы вокруг шоу.

Так на днях стало известно имя конкурсанта, который будет представлять Грузию в швейцарском городе Базель. Как отмечает официальный сайт "Евровидения", ею станет 22-летняя Мариам Шенгелия. Она будет участвовать с песней "Freedom".

Однако выбор грузинского национального вещателя всколыхнул сеть. Еврофаны возмущены таким решением, ведь нашли информацию, что Мариам выступала на партийных мероприятиях пророссийской правящей партии "Грузинская мечта" и пела в шоу на пророссийском канале. Также девушку обвиняют в гомофобии и планируют обратиться в Европейский вещательный союз с требованием снять ее кандидатуру с конкурса.

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Что известно о Мариам Шенгелия

Мариам участвовала в талант шоу "X-Фактор" и "Голос" в Грузии. Также пела в группе Mixtura. В 2020 году артистка должна была выйти на сцену конкурса "Евровидение" как бэк-вокалистка, но тогда из-за пандемии шоу отменили.

К слову, 69-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в этом году в Швейцарии. Гранд-финал планируется на 17 мая, а полуфиналы пройдут 13 и 15 мая.

Напомним, ранее Италия требует дисквалификации представителя Эстонии на "Евровидении-2025".

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