Стало известно, что с этим мужчиной актриса неоднократно сотрудничала и он также работает в сфере кино.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко, которая разводится с мужем, закрутила новый роман. Стало известно, с кем состоит в отношениях звезда картин "Когда ты выйдешь замуж?", "Крепостная", "Клан ювелиров" и других.

Об изменениях в личной жизни знаменитости сообщили в Telegram-канале "Злива". Как пишет автор поста со ссылкой на собственные источники, артистка не теряла зря время и после слухов о разрыве отношений с актером и с 2022 года военным Андреем Фединчиком больше не одинока.

Женщина, как поговаривают, находится в отношениях с украинским режиссером Алексеем Комаровским. Знаменитости, кстати, вместе работали на съемках фильма "Когда ты выйдешь замуж?", который вышел в этом году. Как долго может длиться их роман - пока что неизвестно. Также инсайдеры не раскрыли, из-за него ли Денисенко ушла от мужа.

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Однако, как известно, ранее блогер Богдан Беспалов рассказал, что именно актриса стала инициатором развода, поскольку влюбилась в другого мужчину. По его словам, Фединчик пытался спасти брак, но артистка отказалась из-за отношений с другим.

"Эти двое мутят, кажется так. Итак, у Наталки роман с режиссером Комаровским. Не знаю, именно он ли причина ее развода. Но в тусовке об этом говорят сейчас многие", - сообщили в Telegram-канале.

Развод Наталки Денисенко и Андрея Фединчика - что известно

Знаменитость подала на развод еще 31 января. Об этом стало известно из судебных реестров. Первое заседание по делу о разрыве брака состоится 8 мая в Житомире. Как известно, Денисенко и Фединчик состояли в браке восемь лет. У них есть общий сын Андрей, которому сейчас семь лет.

Сама Наталка пока никак не комментировала информацию о разводе и возможном новом романе. Ее муж также не выходит на связь. Кстати, ранее кинозвезду застали за поцелуем с другим мужчиной. Однако инсайдер не разглядел, что это был за мужчина.

Напомним, Наталка Денисенко сообщила, что в ее жизни начался "пипец". Актриса поделилась, что была готова к слухам на фоне ее развода с Фединчиком. Звезда понимает, что со временем ситуация может обостриться еще больше, поэтому настраивает себя на то, что она еще долго будет в центре внимания.

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