В мировой прокат фильм выйдет 14 ноября 2025 года.

Кинокомпания Lionsgate Films показала первый трейлер криминального триллера "Иллюзия обмана 3" (Now You See Me: Now You Don't), главную роль в котором исполнил дважды номинированный на "Оскар" американский актер и режиссер Джесси Айзенберг.

Судя по трейлеру, события фильма происходят через несколько лет после финала второго. Поскольку оригинальная команда "Всадников" разбежалась, Дэниел Атлас собирает новую команду молодых фокусников, чтобы провернуть очередное дерзкое ограбление. При чем делает он это с благородной целью – чтобы остановить продавщицу бриллиантов, финансирующую нелегальную торговлю оружием. Но в итоге это дело снова сводит вместе новых и старых героев, чтобы они могли дать бой международной криминальной сети.

Из предыдущих фильмов к своим ролям вернулись Джесси Айзенберг ("Социальная сеть", "Настоящая боль", франшиза "Добро пожаловать в Зомбилэнд"), Дэйв Франко ("Любовь, ложь и кровопролитие", "Дневная смена"), Вуди Харрельсон ("Прирожденные убийцы", франшизы "Добро пожаловать в Зомбилэнд", "Голодные игры", сериал "Настоящий детектив"), Морган Фримен ("Семь", "Побег из Шоушенка", франшиза "Темный рыцарь"), Лиззи Каплан ("Интервью", "Горе-творец") и Айла Фишер ("Великий Гэтсби", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"), которая не играла во второй части.

Видео дня

Среди новых имен в касте – Розамунд Пайк ("Исчезнувшая", "Аферистка", "Солтберн"), Ариана Гринблатт ("Барби", "Бордерлендс"), Джастис Смит ("Подземелье драконов", "Покемон. Детектив Пикачу", франшиза "Мир Юрского периода") и Доминик Сесса ("Оставленцы").

Снял фильм американский режиссер Рубен Флейшер, который до этого поставил два фильма франшизы "Добро пожаловать в Зомбилэнд", а также "Охотники на гангстеров", "Веном" и "Uncharted".

В мировой прокат фильм выйдет 14 ноября 2025 года.

Франшиза "Иллюзия обмана" – что известно

Первый фильм серии вышел в 2013 году. Он рассказывал о банде профессиональных фокусников, которые называют себя "Всадниками" и во время своих выступлений проворачивают дерзкие ограбления банков. Через некоторое время к делу подключилось ФБР, но разоблачить мастеров иллюзии оказалось не так просто. Хотя фильм получил смешанные отзывы, он был довольно успешен в прокате.

Сиквел "Иллюзии обмана" вышел в 2016 году, а его сюжет базировался на плане мести, который воплощал сын ограбленного и униженного ими миллиардера, который ранее был спонсором "Всадников". Этот фильм получил по большей части плохие отзывы, но также собрал неплохую кассу.

Вас также могут заинтересовать новости: