Женя Галич также ответил, будет ли еще когда-то выступать с группой на сцене.

Лидер украинской рок-группы O.TORVALD Женя Галич рассказал о своем сольном проекте.

Сегодня, 29 апреля, в свой день рождения, артист признался, что работает над новыми песнями, которые будут более смелыми, чем те, что он ранее исполнял.

"Сегодня мне 41 год. Очень важный для меня день. Я хотел бы поделиться лучшей новостью, которая случалась со мной за последние годы. Я наконец-то поймал кайф от того, что я делаю. Я хочу презентовать свой проект, который называется Женя Галич. Это мой сольный проект, в рамках которого я еще смелее, показываю свое альтер-эго. Хочу создавать больше, чем музыку. Хочу писать на клавишах, на гитаре, на барабанах и на скрипке. И хочу все это отдавать вам", - подчеркнул Галич в своем Instagram.

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Он также объяснил, что будет дальше с группой O.TORVALD и смогут ли поклонники увидеть его снова в коллективе.

"Я не ухожу из O.TORVALD - мы дальше вместе, дальше будем делать настоящий rock'n'roll. Но это еще один мой голос. Другая история. Спасибо, что вы есть. Пристегивайтесь - будет громко", - отметил Женя.

К слову, украинская рок-группа O.TORVALD была основана в 2005 году в Полтаве. Через год музыканты переехали в Киев, а затем выпустили первый студийный альбом. В 2017 году O.TORVALD представлял Украину на международном конкурсе "Евровидение" в Киеве с песней "Time".

Напомним, ранее певец-воин Женя Галич попал в ДТП.

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