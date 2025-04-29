В украинский прокат фильм выйдет 21 августа 2025 года.

Вышел тизер напряженного хоррора "Одно целое" (Together), который по итогам первых 46 отзывов критиков держит рейтинг свежести 100% на Rotten Tomatoes.

В центре сюжета фильма – пара влюбленных Тим и Милли, которые переезжают за город, где с ними внезапно начинают происходить странные и жуткие вещи. Их отношения (и даже больше – тела) оказываются под угрозой из-за неизвестной и ужасающей силы, которая меняет и может исказить не только их любовь, но и их самих.

Главные роли в фильме сыграла голливудская пара в реальной жизни Дэйв Франко (франшиза "Иллюзия обмана", "Любовь, ложь и кровопролитие", "Дневная смена") и Элисон Бри ("Перспективная девушка", сериалы "Безумцы", "Сообщество", "Блеск"). Бри и Франко также выступили продюсерами ленты.

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Другую ключевую роль в фильме исполнил Дэймон Герриман, известный по фильмам "Однажды... в Голливуде" и "Байкеры".

Лента создана в копродукции США и Австралии. Режиссером фильма выступил Майкл Шенкс, для которого картина стала полнометражным дебютом. The Hollywood Reporter высоко оценил стиль молодого режиссера, подчеркивая, что Шенкс "находится в своей адски-игривой стихии", потому что кроме удачной работы с устрашающими элементами, "Одно целое" очень метко работает с юмором и психологией отношений.

В целом критики единодушны в положительных отзывах к фильму, хотя воспринимают его тонкую иронию и глубокое исследование отношений сквозь призму яркого жанра боди-хоррора по-разному. В частности, Бенжамин Ли для Guardian назвал фильм "убедительным и кровавым аргументом в пользу одиночества", тогда как Тим Грирсон для Screen International отметил, что "неожиданный сюжет фильма может стать интересным вариантом для свиданий парочек с нестандартным чувством юмора". В любом случае фильм шокирующе откровенный и невероятно смешной – именно для настоящих ценителей хорроров, которые ищут в кинотеатрах качественную картинку, захватывающий до скрежета зубов саспенс и незаурядную иронию.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрение от критиков (на основе 46 отзывов). В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Премьера ленты состоялась на кинофестивале Sundance 2025 в секции Midnight, где его приобрела студия Neon ("Лонглегс", "Обезьяна").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 21 августа 2025 года.

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