В ее топ-3 попали популярные певцы и актер.

Украинская певица Злата Огневич откровенно призналась, с кем бы из известных мужчин хотела бы сходить на свидание.

Артистка не скрывает, что постоянно получает внимание и комплименты от представителей мужского пола. Более того, недавно Злата намекнула, что находится в отношениях. Однако пока больше подробностей она решила не раскрывать, а лишь ответила, с кем из украинских знаменитостей могла бы пойти на свидание.

"Артем Пивоваров. Я бы с ним очень хотела сходить на какой-то классный, крутой концерт. Зарубежного артиста, возможно. Может, на джазовый фестиваль", - призналась Огневич в проекте "Тур звездами".

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Также певица назвала актера Тараса Цымбалюка, который стал главным героем нового сезона романтического шоу "Холостяк".

"С ним бы я хотела пойти на адреналиновое свидание. Чтобы мы там или прыгали с парашютом, или еще что-то такое делали", - добавила Злата.

Третьим, с кем не против сходить на свидание артистка, стал певец Parfeniuk.

"С ним бы я сходила на творческое свидание. Возможно, после него у нас родился бы фит", - подчеркнула она.

Напомним, ранее 39-летняя Злата Огневич заявила, что не хочет иметь детей.

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