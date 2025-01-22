После отказа этой страны в Швейцарии в этом году выступят 37 конкурсантов.

Молдова, которую в прошлом году на песенном конкурсе Евровидение представляла певица Наталья Барбу, отказалась от участия в шоу в этом году. Международное событие, которое состоится в Базеле, Швейцария, в мае, отныне будет принимать не 38 стран, а 37.

Об этом сообщил 22 января во время пресс-конференции в прямом эфире Teleradio Moldova директор Moldova 1 Корнелиу Дурнеску и глава делегации Молдовы Даниэла Круду. По их словам, это решение было сложным, однако оно было необходимым для страны. Молдова отказалась от участия в Евровидении "после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем".

В стране уже даже был проведен нацотбор Etapa Națională 2025, во время которого выбрали 12 финалистов. Финал конкурса был запланирован на 22 февраля, но теперь он не состоится.

"Решение было непростым, но необходимым в нынешнем контексте. Национальный отбор этого года выявил определенные проблемы, в частности, снижение общественного интереса и общего качества песен и выступлений", - заявил Дурнеску.

Он также объявил, что компания Teleradio-Moldova (TRM) намерена пересмотреть критерии и методологию национального отбора на Евровидение. Взнос за участие в конкурсе в этом году составил более 21 тысячи евро. Однако сейчас эти средства страна перенаправит в другие проекты.

К слову, в 2024-м Молдове не удалось попасть в финал конкурса. Впервые эта страна приняла участие в Евровидении в 2005 году. Тогда, кстати, шоу проводилось в Киеве. Лучшим результатом Молдовы на конкурсе является третье место в 2017 году. В этом году международное событие пройдет в Швейцарии. Гранд-финал запланирован на 17 мая в Базеле.

Напомним, ранее стало известно, что в "Евровидении-2025" впервые за четыре года примет участие Черногория. С 2022 года эта страна не появлялась на песенном конкурсе.

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