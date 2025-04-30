Сегодняшняя дата известна несколькими народными приметами и торжествами.

Сегодняшняя дата известна несколькими народными обычаями и важными запретами. Мы рассказали самые важные факты об этом дне - какой праздник 30 апреля наступает в мире и в Украине, кого стоит поздравить с именинами и что категорически запрещено делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти апостола Иакова Зеведеева. По старому стилю верующие чтят епископа Симеона Персидского и преподобного Акакия. В другом материале мы детально рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День пограничника. Мы чествуем героев, которые защищают нашу государственную границу и первыми встречают врага. Сегодня стоит поздравить всех, кто причастен к Государственной пограничной службе.

Видео дня

Среди выдающихся украинцев родились в этот день историк и этнограф Александра Ефименко, экономист Саймон Кузнец, писатель Василий Шевчук, генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, участник российско-украинской войны и Герой Украины Сергей Васич.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 30 апреля праздник Международный день джаза. В этот день принято устраивать джазовые концерты и фестивали, а также информационные мероприятия о важности этого жанра для развития музыки.

Другие известные сегодня праздники мира - День денима, День канцтоваров, День против пищевых отходов, День собаки-поводыря, День прически, Вальпургиева ночь.

Среди выдающихся мировых личностей родились в этот день король Польши Казимир III Великий, математик Карл Гаусс, электротехник Клод Шеннон, кинорежиссер Ларс фон Триер, король Швеции Карл XVI Густав, актриса Галь Гадот.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Яков Теплый. Наши предки в этот день радовались потеплению и начинали сажать картошку. Радовались дождю - он означал, что посеянные семена быстро взойдут и хорошо уродят.

Сегодня считается счастливой приметой увидеть восход солнца.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе. 30 апреля нельзя ссориться с близкими, вспоминать старые обиды, скандалить и играть свадьбу. День считается неудачным для путешествий.

Об этой дате есть такие давние погодные приметы:

если на березе листья появились раньше, чем на ольхе, то лето будет засушливым, и наоборот;

кукушка поет - к потеплению;

ясное небо предвещает раннее лето;

если пошел град, то июнь будет грозовым.

Погода 30 апреля принесет Украине небольшое потепление с облачностью. Осадков не ожидается, но в большинстве областей будет ветрено.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

По старому стилю в праздник 30 апреля поздравляют обладателей имен Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

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