Что сегодня за праздник / коллаж УНИАН, фото pexels

Сегодняшняя дата известна несколькими народными обычаями и важными запретами. Мы рассказали самые важные факты об этом дне - какой праздник 30 апреля наступает в мире и в Украине, кого стоит поздравить с именинами и что категорически запрещено делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти апостола Иакова Зеведеева. По старому стилю верующие чтят епископа Симеона Персидского и преподобного Акакия. В другом материале мы детально рассказывали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День пограничника. Мы чествуем героев, которые защищают нашу государственную границу и первыми встречают врага. Сегодня стоит поздравить всех, кто причастен к Государственной пограничной службе.

Видео дня

Среди выдающихся украинцев родились в этот день историк и этнограф Александра Ефименко, экономист Саймон Кузнец, писатель Василий Шевчук, генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, участник российско-украинской войны и Герой Украины Сергей Васич.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 30 апреля праздник Международный день джаза. В этот день принято устраивать джазовые концерты и фестивали, а также информационные мероприятия о важности этого жанра для развития музыки.

Другие известные сегодня праздники мира - День денима, День канцтоваров, День против пищевых отходов, День собаки-поводыря, День прически, Вальпургиева ночь.

Среди выдающихся мировых личностей родились в этот день король Польши Казимир III Великий, математик Карл Гаусс, электротехник Клод Шеннон, кинорежиссер Ларс фон Триер, король Швеции Карл XVI Густав, актриса Галь Гадот.

Что за праздник сегодня / фото УНИАН, Янош Немеш

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Яков Теплый. Наши предки в этот день радовались потеплению и начинали сажать картошку. Радовались дождю - он означал, что посеянные семена быстро взойдут и хорошо уродят.

Сегодня считается счастливой приметой увидеть восход солнца.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе. 30 апреля нельзя ссориться с близкими, вспоминать старые обиды, скандалить и играть свадьбу. День считается неудачным для путешествий.

Об этой дате есть такие давние погодные приметы:

  • если на березе листья появились раньше, чем на ольхе, то лето будет засушливым, и наоборот;
  • кукушка поет - к потеплению;
  • ясное небо предвещает раннее лето;
  • если пошел град, то июнь будет грозовым.

Погода 30 апреля принесет Украине небольшое потепление с облачностью. Осадков не ожидается, но в большинстве областей будет ветрено.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

По старому стилю в праздник 30 апреля поздравляют обладателей имен Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

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