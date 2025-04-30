Блогерша отметила, что пережила в отношениях с артистом абьюз и буллинг.

Известная украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская, которая состояла в браке с артистом и режиссером Русланом Ханумаком, раскрыла подробности их развода. Женщина призналась, что их отношения были токсичными, и поделилась, что стало последней каплей в браке с ним.

В интервью для Маши Ефросининой Шаманская призналась, что однажды Ханумак поднял руку на их сына, которому на тот момент было всего пять лет. Более того, произошло это на день рождении мальчика на глазах у гостей. На тот момент семья жила в США. Родители Руслана позвонили, чтобы поздравить Артура с днем рождения, но он не захотел разговаривать с ними, потому что был занят развлечениями.

Отказ сына возмутил Ханумака, из-за чего он ударил его по лицу. Сама Алина убеждена, что на детей категорически нельзя поднимать руку и даже кричать на них.

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"Ребенка не то, чтобы бить нельзя - на него голос желательно не повышать. А физическое насилие - это слабость. Тем более от мужика. Это было ужасно", - поделилась блогерша.

Тот случай стал последней каплей в отношениях с мужем, говорит Шаманская. На следующий день после праздника она сказала бывшему, что больше не хочет жить с ним. Тогда артист собрал свои вещи и покинул Америку.

"Он ударил моего сына на его дне рождении при гостях по лицу. Но это не было избиение какое-то очень сильное. Это было больше морально ужасно. Это произошло из-за того, что сынок не хотел разговаривать по телефону с бабушкой и дедушкой. А у Артура пиньята, бассейн, дети, веселье, какие там бабушка и дедушка. Я сказала на следующий день: все, пожалуйста. И он собирает вещи и отправляется в Украину. Вот так закончились наши отношения", - вспомнила женщина.

По ее словам, не только насилию было место в их отношениях. Она говорит, что страдала из-за абьюза, психологического давления и буллинга со стороны Русалана. Режиссер после рождения сына перестал уделять внимание избраннице и не помогал ей в быту. Кроме того, он не обеспечивал семью, а оплачивал только аренду квартиры. Все остальные расходы Алина взяла на себя. В дополнение к этому Шаманская еще и узнала об изменах экс-супруга. Он переписывался с другими женщинами и при этом унижал Шаманскую.

"Он переписывался с разными девушками - и очень публичными, и непубличными - на протяжении всего нашего брака. Это были девушки из "Женского квартала", "Лиги смеха". Это были и дружеские переписки, и переписки романтические, и даже сексуального характера. Я лично их видела и читала. В его понимании женщина должна быть уборщицей: готовить есть, ухаживать за ребенком постоянно. В наших отношениях звучало что-то типа: "Ты же мать - сделай. Ты же женщина - убери", - рассказала звезда.

К слову, экс-супруги познакомились в 2016 году. Уже через год они поженились и впервые стали родителями. В январе 2023 года журналистка объявила о разводе с актером, однако официально они расторгли брак только в марте 2024-го. Сейчас, как утверждает Алина, Ханумак продолжает ее терроризировать и настраивать сына против нее.

Напомним, ранее Алина Шаманская рассказала, как пережила возвращение экс-супруга в Украину. По словам блогерши, она обращалась к психологам, психотерапевтам и психиатрам из-за приезда артиста из Америки.

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