Камалия после разрыва с тираном ответила, свободно ли ее сердце сейчас

После развода с мужем артистка пыталась построить романтические отношения.

Украинская певица Камалия рассказала, свободно ли ее сердце сейчас. В комментарии "ЖВЛ представляет" она отметила, что на данный момент ей хорошо с самой собой.

Также певица рассказала, какого мужчину видит рядом с собой в будущем:

"Подобен на Захура. Я девочка с высокой планкой и надо, чтобы все совпало, чтобы я могла в него влюбиться. Поэтому у меня есть разочарование, непростой период. Но увидим. Мне пока с собой хорошо".

Отметим, Камалия после развода с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром состояла в отношениях с тираном. По словам артистки, она не смогла выдерживать его агрессию, поэтому разорвала с ним все связи.

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Однако этот мужчина пытается восстановить связь с артисткой.

"Через друзей он пытается достать, но я не хочу никаких отношений. Пока никаких отношений. У меня есть друг Захур и мне хватит. Он меня всегда поддерживает", — отметила звезда.

Напомним, ранее Камалию захейтили из-за штанов, сквозь которые видно ее "прелести". Артистка никак не ответила на хейт.

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