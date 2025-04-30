Белла Хадид записала ролик под песню украинцев.

Знаменитая американская модель Белла Хадид, которая ранее рассказала о борьбе с алкоголизмом, удивила соцсети своим поступком, особенно пользователей из Украины. Звезда мировой моды, которая стала лицом многих известных брендов, зажгла под хит украинской группы Quest Pistols.

В TikTok появилось видео с участием манекенщицы. Она станцевала под украиноязычный трек коллектива "Різні", который, кстати вышел более 10 лет назад на русском, но на днях группа представила обновленную версию хита на украинском языке. Ролик с участием Хадид собрал уже более 400 тысяч просмотров в соцсети. Модель повторила трендовый танец, который сейчас пользователи выполняют под вирусный отрывок композиции Quest Pistols.

Фанаты знаменитости из Украины не обошли вниманием видео с Беллой и уже прокомментировали его. Они поражены тем, что звезда сняла видео под украинский трек и засыпают 28-летнюю девушку комплиментами:

"Здесь лайк от украинцев однозначно"

"Услышать здесь Квестов - это топ, конечно"

"Quest Pistols теперь просто топ"

"Когда Quest Pistols увидят это, то будут в приятном шоке"

"С любовью из Украины"

"Песня ребят залетела"

Новая украиноязычная версия трека "Різні" мгновенно стала вирусной в сети. В частности, в одном только TikTok под нее сняли почти 170 тысяч видео, а сам звук активно используют как в Украине, так и за ее пределами. В то же время стоит указать, что участники коллектива во время войны в Украине находятся за рубежом.

Ранее они попадали в скандалы из-за исполнения русскоязычных песен на своих концертах за пределами Украины. Однако они выступили против политики Кремля.

Напомним, ранее солист Quest Pistols рассказал о брате, который два года находится в плену у россиян. Антон Савлепов раскрыл, как мужчина попал туда, и получала ли его семьи хотя бы какие-то известия от него за это время.

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