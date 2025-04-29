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Звездный дизайнер Анна Кузьменко рассказала, что мода всегда была циклична, поэтому в моду уже возвращаются популярные в 90-х и 2000-2010-х вещи.

По ее словам, сейчас на пике популярности джинсы с ультранизкой посадкой, эко мех и кроссовки на платформе для самых смелых. Этот стиль называется Y2K.

Среди молодежи сейчас ощущается явное влияние скейтерского стиля. Дизайнер признается, что ей очень нравится, что молодое поколение не боится самовыражаться через одежду и персональный стиль.

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"Возвращаются они в моду потому, что все новое - это просто забытое старое. В индустрии моды в принципе трудно придумать что-то инновационное, все уже давно сделано, мы просто бесконечно цитируем и переосмысливаем прошлые творения. Возможно, мы просто еще не перешли ту грань развития, которая позволит создать настоящую революцию в мире моды, ввести в широкую общественность цифровую одежду или сверхсовременные высокотехнологичные материалы, эти направления только набирают популярность", - рассказала Кузьменко в интервью УНИАН.

Напомним, дизайнер Анна Кузьменко в интервью УНИАН рассказала о сотрудничестве со звездами, о главных трендах этого сезона, о Fashion Week, и как изменилась мода за последние годы.

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