Фильм имеет сразу две сцены после титров – и последнюю однозначно стоит досмотреть.

С 1 мая 2025 года в украинский прокат выходит супергеройский экшн "Громовержцы*" (Thunderbolts*) из киновселенной Marvel. Впрочем, допремьерные показы в отдельных кинотеатрах стартуют уже сегодня, 30 апреля.

По сюжету фильма, команде супергероев-лузеров с Баки Барнсом (Зимним солдатом) во главе приходится объединиться, чтобы стать новыми защитниками Америки (и не только).

В частности, команду "Громовержцев" сформировали Джеймс Баки Барнс / Зимний солдат (Себастиан Стэн), Елена Белова / Черная вдова (Флоренс Пью), Алексей Шостаков / Красный страж (Дэвид Харбор), Джон Уокер / Агент США (Ваятт Расселл), Эйва Старр / Призрак (Анна Джон-Кеймен) и еще один новый герой.

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Между тем, зрителей интересует традиционный вопрос – стоит ли ждать сцены после титров, которые обычно бывают в конце фильмов по комиксам Marvel.

Ответ – да. Мы не будем спойлерить содержание этих сцен, лишь сообщим, что их две. Первая межтитровая – скорее юмористическая, а вторая в самом конце титров – дает мощный намек на продолжение франшизы.

Отметим также, что несмотря на то, что последние несколько фильмов из киновселенной Marvel разочаровывали как критиков, так и зрителей, первые отзывы о "Громовержцах" довольно теплые. В частности, на Rotten Tomatoes у него сейчас оценка 88% свежести на основе 113 рецензий, что уже наделило его знаком отличия "Сертифицированная свежесть". Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 69 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Собрав разрозненную банду аутсайдеров с Флоренс Пью в качестве их магнетической звездочки, "Громовержцы*" освежающе возвращаются к проверенному образцу лучших приключений MCU", – звучит консенсус критиков Rotten Tomatoes.

Подробную рецензию на фильм вскоре читайте на УНИАН.

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