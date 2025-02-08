Букмекеры ранее ставили на победу именно этого участника.

Сегодня, 8 февраля, состоялся Нацотбор на Евровидение-2025. В финале выступили 10 участников, среди которых Влад Шериф, Абие, MOLODI, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, Маша Кондратенко, Fiinka, Ziferblat и ДК "Энергетик".

Каждый из финалистов представил свою песню, с которых претендовал на право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе Евровидения.

Однако победить удалось только одному участников. Согласно баллам от жюри - Джамалы, Сергея Танчинца и Екатерины Павленко - и зрителей, в этом году победу одержала группа Ziferblat.

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Стоит отметить, что еще до финала букмекеры прогнозировали победу именно Ziferblat. На втором месте в их рейтинге была Маша Кондратенко, а на третьем - Fiinka.

Как Ziferblat выступил в финале Нацотбора

Коллектив появился на сцене конкурса под номером девять. Ziferblat и ранее принимал участие в Нацотборе. Это была их уже третья попытка, но на этот раз она завершилась для них победой. Трио музыкантов исполнили трек "Bird of Pray". Они спели о надежде, которая не угасает даже в самые темные времена и говорят, что эта композиция является личной для каждого украинца.

В финале они получили наибольшее количество баллов - 19.

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