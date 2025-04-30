'Разговариваем редко': Кошевой рассказал об общении с Зеленским во время войны

Артист Студии "Квартал 95" отметил, что их отношения не изменились после того, как его друг стал лидером страны.

Известный украинский юморист, участник Студии "Квартал 95" и один из лучших друзей президента Украины Владимира Зеленского - Евгений Кошевой - рассказал об общении с лидером страны во время войны. Артист признался, что их отношение друг к другу не изменилось, а их дружба остается крепкой и искренней.

Об этом знаменитость сообщил в комментарии для "Нашего радио". По его словам, они поддерживают связь с главой государства, несмотря на его занятость. Изменилось в их общении только частота их встреч.

"Мы видимся, но просто не анонсируем это. Периодически встречаемся. Конечно, в таком же вайбе, но они очень коротенькие. Но все, как и раньше, все душевно", - поделился актер.

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Кошевой говорит, что в последнее время редко видится с экс-коллегой по сцене. Обычно они общаются по телефону или переписываются в мессенджерах. Артист рассказал, что разговаривают они поздно вечером, когда у президента есть несколько свободных минут.

"Мы разговариваем редко. В основном переписываемся. Или если у него есть свободное время, мы можем созвониться. Обычно это происходит очень поздно вечером. Несколько раз виделись. Хотелось бы чаще, но мы понимаем его занятость, уровень его ответственности, его стремление к победе, мы все его в этом поддерживаем", - добавил Евгений.

Обсуждают друзья разные темы - от личных до проблем национального масштаба. Также общаются они о поездках на фронт, встречах с военными, поддержке защитников.

Напомним, ранее Елена Кравец высказалась о Зеленском и ответила, общается ли с ним во время войны. Артистка призналась, что пишет президенту сообщения со словами поддержки, и поделилась, отвечает ли он ей.

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