Выход фильма в мировой прокат запланирован на 3 октября 2025 года.

Кинокомпания A24 выпустила первый трейлер спортивной биографической драмы "Крушащая машина" (The Smashing Machine), ставшей актерским дебютом для украинского чемпиона Александра Усика.

Фильм рассказывает о бывшем бойце смешанных единоборств Марке Керре, а его образ воплотил Дуэйн "Скала" Джонсон ("Черный Адам", "Кодовое имя "Красный", франшизы "Форсаж", "Джуманджи"), в прошлом реслер.

Тем временем, Александр Усик сыграл в фильме украинского кикбоксера Игоря Волчанчина.

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Также в фильме сыграла Эмили Блант (франшиза "Тихое место", "Каскадер", "Продавцы боли").

Режиссером "Разгромной машины" выступил Бенни Сафди ("Хорошие времена", "Неграненые драгоценности").

Выход фильма в мировой прокат запланирован на 3 октября 2025 года. Покажут ли его в Украине, пока неизвестно.

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