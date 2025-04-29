Кинокомпания A24 выпустила первый трейлер спортивной биографической драмы "Крушащая машина" (The Smashing Machine), ставшей актерским дебютом для украинского чемпиона Александра Усика.
Фильм рассказывает о бывшем бойце смешанных единоборств Марке Керре, а его образ воплотил Дуэйн "Скала" Джонсон ("Черный Адам", "Кодовое имя "Красный", франшизы "Форсаж", "Джуманджи"), в прошлом реслер.
Тем временем, Александр Усик сыграл в фильме украинского кикбоксера Игоря Волчанчина.
Также в фильме сыграла Эмили Блант (франшиза "Тихое место", "Каскадер", "Продавцы боли").
Режиссером "Разгромной машины" выступил Бенни Сафди ("Хорошие времена", "Неграненые драгоценности").
Выход фильма в мировой прокат запланирован на 3 октября 2025 года. Покажут ли его в Украине, пока неизвестно.