От этих картин невозможно оторваться уже через несколько минут просмотра.

Ищете фильм, который будет держать вас в напряжении до титров? Тогда триллеры от Netflix - именно то, что стоит посмотреть уже сегодня. Это жанр, где события развиваются стремительно, а каждый новый поворот сюжета заставляет затаить дыхание.

Некоторые истории заставляют задуматься над тем, как далеко может зайти человек ради спасения или власти. Другие - открывают шокирующие стороны реальности, где за скромностью может скрываться настоящее зло. УНИАН собрал три ленты, которые заставят вздрагивать от каждого звука и не отводить глаз от экрана. Эти картины точно понравится ценителям этого жанра и войдут в список ваших любимых фильмов.

"Добрый медбрат" (2022)

Главная героиня Эми Лофрен (Джессика Честейн) - медсестра и мать-одиночка. Она работает в реанимации больницы Нью-Джерси и борется с серьезной болезнью сердца, скрывая свое состояние, чтобы сохранить работу и получить медицинское страхование. Женщина начинает работать с медбратом Чарльзом Калленом (Эдди Редмэйн). Они быстро находят общий язык, и Чарльз даже помогает Эми побороть болезнь. Однако серия загадочных смертей пациентов заставляет Эми подозревать, что ее коллега может быть причастен к этим трагедиям.

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Когда полиция начинает расследование, женщина решает сотрудничать с детективом Дэнни. Они выясняют, что Каллен - серийный убийца, виновный в смертях 29 пациентов, хотя реальное количество жертв значительно больше.

"Дьявол всегда здесь"(2020)

Это история о нескольких поколениях, чьи судьбы переплетаются на фоне религиозного фанатизма, насилия и морального упадка. События разворачиваются в городке штата Огайо после Второй мировой войны. Главный герой - Арвин Рассел (Том Холланд), парень, который пытается защитить себя и близких. Его отец, Уиллард Рассел (Билл Скарсгард), ветеран Второй мировой войны, после возвращения домой пытается спасти свою жену Шарлотту (Хейли Беннетт) от смертельной болезни, прибегая к крайним мерам.

Параллельно разворачиваются другие истории: проповедник Престон Тигардин использует свою религиозную власть для манипуляций, серийные убийцы Карл и Сэнди Хендерсон совершают серию убийств, шериф Ли Бодекер злоупотребляет своей властью. Все эти персонажи влияют на жизнь Арвина, заставляя его принимать сложные решения, которые навсегда изменят его судьбу.

"Платформа" (2019)

Это испанский триллер с элементами ужасов и фантастики. События разворачиваются в необычной многоэтажной тюрьме, с огромной дырой в центре. На каждом этаже находится по два человека. Ежедневно через центр сооружения проходит платформа с едой - она движется с верхнего уровня, останавливаясь на каждом следующем лишь на несколько минут. Заключенные на высших уровнях получают больше всего еды, а те, кто ниже получают остатки или ничего.

Каждый месяц заключенных перемещают на случайные уровни, и это меняет их шансы на выживание. Главный герой, Горенг, попадает в тюрьму и пытается изменить систему.

Напомним, ранее был назван самый популярный сериал на Netflix, который захватывает с первых серий. Он состоит всего из шести серий, которые можно посмотреть за один вечер. Картина поражает своим интересным сюжетом и неожиданным финалом.

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