Мухи и слизни могут нанести вред растениям, но есть один простой способ держать их на расстоянии.

Каждый садовод знает, какими надоедливыми могут быть вредители. Слизни, улитки и некоторые мухи любят полакомиться цветами, повреждая нежные листья и истощая растения.

Слизни и улитки появляются преимущественно в сырую погоду и обычно более активны ночью, а значит, поймать их на месте преступления и удалить из сада до того, как они полакомятся растениями, практически невозможно. Разберемся, как избавиться от слизней навсегда.

Как избавиться от слизней раз и навсегда

Издание Express пишет, что можно сделать самодельный репеллент, который будет держать всех вредителей на расстоянии.

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Начинающий садовод Элли рассказала, что ее свекор посоветовал использовать чеснок для борьбы с вредителями. По ее словам, это средство дает фантастические результаты.

"Как посоветовал мой свекор, дешевый и экологичный способ борьбы с вредителями - использовать чеснок. Вы должны измельчить чеснок в очень мелкую пасту и положить в бутылку с распылителем. Наполните бутылку водой и просто распылите средство на растения", - делится своим опытом девушка.

Это лучшее средство от слизней и мух, потому что оно не только эффективно, но и безопасно для большинства растений, поскольку натуральное. Элли отметила, что некоторые садоводы добавляют к чесноку еще и лимон.

Народное средство от слизней – как приготовить

По данным Gardener's World, чеснок - эффективное народное средство от слизней и улиток, но, чтобы он стал альтернативой химическим репеллентам, необходимо регулярно опрыскивать растения.

Чтобы приготовить народное средство от слизней, вам понадобится:

2 головки чеснока;

2 л воды.

Чеснок нужно проварить до мягкости, а затем раздавить. Процедите раствор через сито, чтобы убрать большие кусочки чеснока и шелуху. Полученное средство от слизней разбавляем в следующих пропорциях - 2 столовые ложки на 5 литров воды. Растения нужно опрыскивать или поливать раз в неделю или после дождя.

Чем протравить землю от вредителей весной

Не секрет, что личинки вредителей, плесень, грибки "зимуют" в почве и активизируются примерно в период высадки растений. Садоводы и огородники прибегают к дезинфекции грунта, чтобы устранить эти угрозы. Самый лучший период для этого конец апреля – начало мая, когда земля уже прогрелась.

Дезинфицировать землю можно массой различных методов, но самый доступный и простой – обработка участка биопрепаратами. Рассмотрим, лучшие препараты от вредителей сада.

Одним из самых популярных средств является медный купорос, который не имеет запаха и не содержит токсичных веществ, а значит безопасен для окружающей среды. Он насыщает почву медью и убивает широкий спектр вредителей. Для приготовления раствора 5 г порошка размешивают в 10 литрах воды.

Кроме того, некоторые садоводы любят использовать 0,2%-ный фундазол и 0,5%-ный раствор марганцовокислого калия. Также лидерами среди биопрепаратов для обработки грунта от вредителей являются фунгициды.

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