Участники коллектива представили трек "Надія", в котором спели о поиске веры в каждом обычном дне.

Известная украинская группа Tvorchi выпустила новую песню "Надіяя". В ней представители Украины на "Евровидении-2023" спели о поиске веры в каждом обычном дне и надежде на лучшее. К новому треку участники коллектива - Джеффри и Андрей - представили клип, в котором они показались в образах супергероев, которые верят, что у каждого есть своя суперсила.

"Наша "Надія" - это о выборе видеть свет. О поддержке себя и поиске смысла здесь и сейчас. Это не история о суперсиле, а о чем-то простом, но важном: внутренней вере, которая подпитывает огонек внутри. Сегодня это и есть суперсила - надеяться на лучшее", - поделились артисты.

Местом съемок стал недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве. Здесь в своих супергеройских костюмах показались Tvorchi, которые олицетворяют обычных ребят, которые ищут силы двигаться только вперед. "Надія" - песня, которая напоминает о том, что настоящая сила - это способность приносить свет другим, отмечают музыканты.

Видео дня

"Эта видеоработа - о свете внутри простых людей. О тех, кто без сверхспособностей ежедневно находит в себе силы верить, действовать, вдохновлять", - отметил режиссер клипа Руслан Махов.

Кстати, композиция еще до релиза завирусилась в сети - пользователи в Тик Ток сняли более четырех тысяч видео под отрывок песни. А после премьеры трека они засыпали музыкантов комплиментами:

"Очень горжусь этой группой, молодцы ребята, однозначно лайк"

"Очень круто, мне нравится"

"Что ни песня, то хит! Браво, вы лучшие"

"Очень крутая песня и идея клипа супер"

"Невероятно, великолепно, блестяще, шик!"

Напомним, ранее группа Tvorchi перепела хит Ивасюка "Мила моя" и очаровали сеть танцевальным клипом. Артисты решили дать легендарной песне новую жизнь и представили обновленную версию композиции.

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