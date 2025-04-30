Модные сарафаны на лето 2025: они произведут фурор на всех

Выбирайте сарафан, который подчеркнёт вашу индивидуальность и обеспечит комфорт в жаркие дни.

Лето 2025 обещает стать сезоном лёгкости, ярких акцентов и утончённого женственного стиля, а сарафаны снова занимают лидирующие позиции в летнем гардеробе.

Рассказываем, какие сарафаны будут в тренде летом 2025.

Льняной сарафан

Видео дня

Этот сарафан — воплощение сдержанной элегантности и натурального стиля. Лёгкий, дышащий лен делает его идеальным для жарких дней, а свободный крой позволяет чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Универсальная длина миди подойдёт как для прогулок по городу, так и для отдыха на природе. Идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и функциональность.

Сарафан с цветочным принтом

Этот сарафан подойдёт для романтичных натур. Вискоза мягко облегает фигуру, подчёркивая силуэт, а цветочный принт придаёт образу лёгкость и свежесть. Он отлично смотрится с минималистичными босоножками и плетёной сумкой. Такой сарафан будет уместен как на летнем свидании, так и на дружеской встрече в кафе.

Джинсовый сарафан

Модель в стиле 90-х — выбор для тех, кто хочет выглядеть ярко и современно. Короткий крой и плотный деним создают динамичный и немного дерзкий образ. Такой сарафан отлично сочетается с кедами, футболкой или кроп-топом, добавляя молодёжной энергии в летний гардероб. Это удачное решение для фестивалей, прогулок и путешествий.

Сарафан с рюшами

Эта модель сочетает элегантность и лёгкую игривость. Приталенный крой подчёркивает женственные формы, а длина миди делает его уместным даже в деловом контексте. Его легко превратить в вечерний наряд, добавив туфли и аксессуары. Отличный вариант для тех, кто ищет "универсального солдата" в летнем гардеробе.

Сарафан в полоску

Классическая сине-белая полоска в сочетании с простым кроем делает этот сарафан идеальным для повседневного стиля. Удобный и стильный, он подойдёт для прогулки у моря, поездки за город или похода в кафе. Его легко комбинировать с кедами, сандалиями или даже балетками — практичный и модный выбор на каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: