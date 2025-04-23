Музыкальное событие уже в третий раз будет проходить в Швейцарии.

Евровидение - одно из главных музыкальных событий этого года, которого ждут не только поклонники конкурса, но и весь мир. Традиционно в 2025 году будет выбран артист, который принесет победу своей стране, получит хрустальный кубок и "пригласит" Евровидение в свое государство.

До 69-го международного песенного мероприятия осталось меньше места. Уже известны даты полуфиналов и финала шоу, место проведения события и представители Украины на конкурсе.

Кто выиграл Евровидение 2024

В прошлом году на музыкальном конкурсе победу одержали певцы Nemo. Они представляли на шоу Швейцарию. Артисты позиционируют себя как небинарную личность и не хотят, чтобы их ассоциировали с одним полом. При обращении к ним Nemo просят использовать местоимения "они" и "вы".

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Они выступали на Евровидении с песней "The Code", которая сочетала в себе элементы рэпа и поп-стиля. Своим треком Nemo пытались передать, как важно принять себя - каким бы ты ни был. В частности, исполнители пели о борьбе с давлением общественных ожиданий, о смелости быть собой - вне гендера, ролей, условностей.

Где проходит Евровидение 2025

В этом году конкурс будет проходить в Швейцарии, поскольку в прошлом году победителями стали Nemo - артисты из этой страны. Местом для проведения международного шоу стал Базель. Город уже активно готовится к Евровидению, которое состоится на арене St. Jakobshalle.

Сейчас идет подготовка к проведению конкурса и строительство сцены, где участники из разных стран будут выступать со своими композициями. Это уже третий раз, когда событие будет проходить в Швейцарии. Ранее страна принимала конкурс в 1956 (Лугано) и в 1989 году (Лозанна).

Когда Евровидение 2025 - даты

Первый полуфинал Евровидения в 2025 году запланирован на вторник, 13 мая. В этот день на международной арене появятся и представители Украины. Кроме, нашей страны также за место в финале будет соревноваться еще 14 стран.

Второй полуфинал состоится в четверг, 15 мая. Во время него свои страны представят 19 стран, из которых трое автоматически попадут в финал. Имя победителя "Евровидения-2025" станет известно 17 мая во время гранд-финала конкурса.

Всего в шоу примут участие 37 стран. Из каждого полуфинала в финальный этап пройдет по 10 участников. В гранд-финале к ним присоединятся представители государств "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса Швейцария. От участия в шоу ранее отказалась Молдова из-за низкой заинтересованности граждан в Евровидении и экономических проблем.

Где смотреть Евровидение 2025

Трансляцию полуфиналов и финала украинцы смогут посмотреть на телеканале "Суспільне", а также на его диджитал-платформах. Кроме того, Евровидение также можно будет смотреть на официальном сайте песенного конкурса, но без украинского перевода.

Евровидение 2025 - кто представит Украину

Украину в этом году на шоу представит группа Ziferblat. Они выступят на конкурсе с песней "Bird of Pray" под номером 5 в первом полуфинале. Участники коллектива Федор Ходаков, Даниил и Валентин Лещинские одержали победу на Национальном отборе на "Евровидение-2025", получив самые высокие баллы от зрителей.

Кстати, первое место на украинском конкурсе группе удалось занять с третьей попытки. Они обещают представить на Евровидении яркий номер, который будет отличаться от их выступления на Нацотборе. Музыканты планируют поразить еврофанов новыми сценическими образами и постановкой.

Напомним, ранее группа Ziferblat ответила, планирует ли говорить о войне в Украине на "Евровидении-2025". В 2025 году на конкурсе будет действовать кодекс правил, согласно с которыми любые политические высказывания запрещены. Из-за этого конкурсанты, в частности, украинская группа не сможет прямо говорить о войне. Однако музыканты запустили социальный проект в помощь украинцам, и с помощью песни хотят рассказать о страданиях украинцев.

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