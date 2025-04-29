Наталья Могилевская показала своего мужа, с которым воспитывает двоих детей (видео)

Артистка вместе с любимым поздравила дочь с днем рождения.

28 апреля певица Наталья Могилевская отмечала день рождения своей младшей дочери Сони, которой исполнилось только 5 лет. В честь праздника артистка устроила мероприятие в стиле "Русалочки", так как это любимый мультик ее ребенка.

Также Могилевская поделилась видео в своих социальных сетях, на котором показала именинницу. Кроме того, на ролике появился супруг Натальи - Валентин, которого она ранее скрывала от публики.

Известно, что с Валентином Могилевская познакомилась в начале полномасштабного вторжения. Их отношения развивались достаточно стремительно, а уже в 2023 году они удочерили двоих детей - Софию и Мишель.

"Знакомьтесь, Соня в стиле Русалочки, ее любимого мультика. Я два месяца собирала разные мелочи для того, чтобы все вместе создало атмосферу ее любимой сказки. И как же было приятно видеть счастливые глаза своей маленькой принцессы полные благодарности и любви. Сегодня утром она проснулась в пять, прибежала к маме и спросила: "Мама, а ты можешь мне сделать такую ​​же прическу и наряд в садик?". Закончилось все тем, что все, что вы видите, уехало в садик с подарками для любимых подружек и шариками-дельфинами для мальчиков. Благодарю Бога за это счастье видеть счастливой своего ребенка", — подписала ролик артистка.

Напомним, ранее Наталья Могилевская ответила, вышла ли уже официально замуж за своего избранника.

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