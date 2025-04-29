Она также объяснила, когда бы могла участвовать в романтическом проекте.

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая известна по фильму "Свингеры", сериалу "Однажды под Полтавой" и многим другим кинокартинам, заговорила о вероятном участии в проекте "Холостячка".

Не секрет, что 39-летняя звезда в прошлом году официально сообщила о разводе с мужем-нардепом Александром Божковым. Пара прожила в браке 8 лет. У экс-супругов родились сыновья Глеб и Никита. Анна признавалась, что тяжело переживает разрыв с бывшим, однако недавно ответила, готова ли к новым отношениям. В частности, в сети спросили актрису, хотела бы она стать новой героиней романтического реалити "Холостячка".

"Я была бы не против. Но, мне кажется, что сейчас эта программа неактуальна", - ответила Анна.

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Она также добавила, что согласилась бы на участие при одном условии. В частности, Саливанчук отметила, что хочет, чтобы наступила победа Украины.

"После победы можно", - написала актриса.

Напомним, ранее стало известно, что Анне Ризатдиновой предложили стать новой "Холостячкой". Спортсменка рассекретила, что ответила создателям шоу.

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