Известный украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей за русский язык (видео)

Он говорит, что нужно применять розгу.

Украинский актер Богдан Бенюк выразил свое мнение относительно того, как искоренять употребление русского языка среди детей. В интервью Алине Доротюк он заявил, что детей нужно бить, тогда у них появится гордость за украинский язык.

"Берешь прут. И по сраке прутом, чтобы он забыл навеки вечные о том, что есть русский язык… Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", - заявил Бенюк.

Кроме того, Бенюк сказал, что если к нему обращаются на русском языке, то он просто не отвечает.

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"Уже идет четвертый год войны. Я думаю, что уже мозг должен стать на место и понять: если ты пользуешься русским языком, значит ты служишь захватчику. Это параллель однозначная. Я не желаю такой Украины, где второй язык русский. Такого не может быть. Кто-то говорит, что это же как в Швейцарии, разные кантоны. Нет. Президент российский, эта сволочь сказала очень важное: "Россия заканчивается там – где заканчивается русский язык". Это не пустые слова. Мы та страна, которая имеет такого врага, как никто другой в мире", – высказался актер.

Напомним, ранее актер Бенюк рассказал, о съемках с Машковым и его позиции.

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